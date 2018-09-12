KADIN

Madonna'nın kızı annesini aratmadı! Podyuma bacak kıllarıyla damga vurdu

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 12.09.2018 15:39 | Son Güncelleme

Madonna'nın 21 yaşındaki kızı Lourdes Leon çılgınlıkta annesini aratmayacak gibi görünüyor. New York Moda Haftası'nda podyumda traşsız bacaklarıyla çıkan ve bir anda gündem olan Lourdes'in rahat tavırlarından da anlaşılacağı üzere doğallıktan yana olduğu kesin.

Madonna'nın kızı annesini aratmadı! Podyuma bacak kıllarıyla damga vurdu

2019 ilkbahar yaz modasını tanıtmak için New York Moda Haftası'nda podyuma çıkan Madonna'nın kızı Lourdes tıpkı annesi gibi çılgın bir karaktere sahip.

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Bu yıl plajda koltuk altı kıllarıyla gündem olan şimdi de bacak kıllarıyla konuşulan genç kız cesur kıyafetiyle de göz doldurdu.

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Büyürken de annesiyle birlikte davetlere, kırmızı halı geçişlerine katılan Lourdes doğuştan sahip olduğu şöhretin tadını çıkarıyor...

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Yaz başında plajda böyle görüntülenmişti.

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Geçtiğimiz yıllarda Instagram'dan koltuk altı kıllarını paylaşan Madonna

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Anahtar Kelimeler:
Lourdes Leon New York Moda Haftası

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