Madonna'nın kızı annesini aratmadı! Podyuma bacak kıllarıyla damga vurdu

2019 ilkbahar yaz modasını tanıtmak için New York Moda Haftası'nda podyuma çıkan Madonna'nın kızı Lourdes tıpkı annesi gibi çılgın bir karaktere sahip.

Bu yıl plajda koltuk altı kıllarıyla gündem olan şimdi de bacak kıllarıyla konuşulan genç kız cesur kıyafetiyle de göz doldurdu.

Büyürken de annesiyle birlikte davetlere, kırmızı halı geçişlerine katılan Lourdes doğuştan sahip olduğu şöhretin tadını çıkarıyor...



Yaz başında plajda böyle görüntülenmişti.



Geçtiğimiz yıllarda Instagram'dan koltuk altı kıllarını paylaşan Madonna

