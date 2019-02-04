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Mağazadaki satış personelinin asla söylemeyeceği 7 şey

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 04.02.2019 15:19 | Son Güncelleme

Giyim mağazaları genellikle daha fazla harcama yapılması için çeşitli yollara başvuruyor. Sizin için kıyafet üreticilerinin bizden neler sakladıklarını öğrendik.

Mağazadaki satış personelinin asla söylemeyeceği 7 şey

İNDİRİM, MÜŞTERİYE DEĞİL MAĞAZAYA FAYDA SAĞLAR

1

İndirim, almayı düşünmediğiniz şeyleri satın almanızı sağlayan bir araçtır. İndirim görünce çoğumuz karşı koyamıyoruz. Peki indirim gerçekte nedir?

Bazen mağazalar, daha sonra ilan etmek ve müşterileri çekmek için satıştan hemen önce yapay olarak fiyatları yükseltir. Reklamlarda ve vitrinlerde %70'e varan indirim görürsünüz ancak bu indirim sadece tek bir öğededir. Her üründe fiyat düşmez ve genellikle indirimli ürüne bakarken yeni etiketli ürünlerle de mağazadan ayrılırız.

BENZER BOYUTLAR MARKAYA BAĞLI OLARAK ÇOK BÜYÜK VEYA ÇOK KÜÇÜK OLABİLİR

2

Farklı üreticilerin farklı ölçüleri vardır. Bu nedenle, her zaman aldığınız beden bir başka mağazada üzerinize olmayabilir. Bazı firmalar kadın müşterilerin daha kolay satın alabilmeleri için kıyafetlerinin boyutunu yapay olarak “küçültür”.

ÜNLÜ BİR TASARIMCIYLA ÇALIŞMAK KALİTEYİ GARANTİ ETMEZ

3

Büyük markalar bazen tanınmış tasarımcılarla işbirliği yapar. Amaçları, müşterilere özel ürünler için daha fazla ödeme yapmalarını sağlamaktır. Ancak, onlar için özel olan tek şey sınırlı sayıda olmasıdır ve bu kıyafetlerin kalitesi diğerlerinden daha iyi değildir.

İNDİRİM BÖLÜMÜNÜN DÜZENSİZ GÖRÜNMESİ BİLEREK YAPILIYOR

4

İndirim sezonunda her şeyin karmaşa içinde olmasının bir nedeni var ve bu mağaza tarafından bilerek yapılıyor. Bu sayede müşteri karışıklık içinde bir şey bulunca hemen satın almaya başlıyor ve kendini mutlu hissediyor.

GİYSİ İMALATINDA ZARARLI KİMYASAL KULLANILMASI

5

Bir kıyafet "% 100 doğal" olarak etiketlenmiş olsa bile, sağlığınız için hala tehlikeli olabilir. Giysi imalatı, uygun laboratuar testleri yapılmadan tanımlanamayan kimyasalları içerir. Yeni kıyafetleri giymeden önce mutlaka yıkayın. Bu, tehlikeli kimyasalların miktarını azaltacak ve daha önce denemiş olan bazı müşterilerin bulaştırdığı bir enfeksiyona karşı sizi güvende tutacaktır.

KALİTESİZ ÜRÜNLER

6

Önceden kıyafetlerimiz oldukça dayanıklıyken bugün giydiklerimiz genellikle düşük kalitededirler. (kötü dikişler, kötü basılmış görüntüler, ucuz plastik aksesuarlar vb.) Bu tam olarak üreticilerin amacıdır: işleri daha hızlı ve ucuz hale getirmek, böylece onları daha sık satın almak.

MODA TRENDLERİ HER HAFTA DEĞİŞİYOR

7

Modern giysi üreticileri mikro trendleri benimsemiştir. Neredeyse her hafta mağazalarda yeni moda ürünler ortaya çıkıyor, bu yüzden daha fazla istiyor ve daha fazla harcama yapıyoruz.


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