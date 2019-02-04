Mağazadaki satış personelinin asla söylemeyeceği 7 şey

İNDİRİM, MÜŞTERİYE DEĞİL MAĞAZAYA FAYDA SAĞLAR

İndirim, almayı düşünmediğiniz şeyleri satın almanızı sağlayan bir araçtır. İndirim görünce çoğumuz karşı koyamıyoruz. Peki indirim gerçekte nedir?

Bazen mağazalar, daha sonra ilan etmek ve müşterileri çekmek için satıştan hemen önce yapay olarak fiyatları yükseltir. Reklamlarda ve vitrinlerde %70'e varan indirim görürsünüz ancak bu indirim sadece tek bir öğededir. Her üründe fiyat düşmez ve genellikle indirimli ürüne bakarken yeni etiketli ürünlerle de mağazadan ayrılırız.

BENZER BOYUTLAR MARKAYA BAĞLI OLARAK ÇOK BÜYÜK VEYA ÇOK KÜÇÜK OLABİLİR

Farklı üreticilerin farklı ölçüleri vardır. Bu nedenle, her zaman aldığınız beden bir başka mağazada üzerinize olmayabilir. Bazı firmalar kadın müşterilerin daha kolay satın alabilmeleri için kıyafetlerinin boyutunu yapay olarak “küçültür”.

ÜNLÜ BİR TASARIMCIYLA ÇALIŞMAK KALİTEYİ GARANTİ ETMEZ

Büyük markalar bazen tanınmış tasarımcılarla işbirliği yapar. Amaçları, müşterilere özel ürünler için daha fazla ödeme yapmalarını sağlamaktır. Ancak, onlar için özel olan tek şey sınırlı sayıda olmasıdır ve bu kıyafetlerin kalitesi diğerlerinden daha iyi değildir.