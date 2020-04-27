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Magic: Legends Realm Sistemi Nasıl Olacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.04.2020 12:18 | Son Güncelleme

Cryptic Studios, Magic: The Gathering'in hikâye ve sistemlerine dayanan bir ARPG oyunu olan Magic: Legends hakkında bir dizi ayrıntılı açıklamaya yapmaya devam ediyor. Bunlardan en sonuncusu, Realms kavramını tanıtıyor. Realms Magic’in çoklu evreninde Planeswalker adındaki oyuncular canlandırdığı karskterlerin, üzerinde tam kontrol sahibi olduğu dünyalar. Oyunda karakter, sınıf ve büyü ilerlemesi için bir bağlantı görevi gören yerler olacak.

Magic: Legends Realm Sistemi Nasıl Olacak?

Yapılan açıklamada, kıdemli sistem tasarımcısı Robert Gutschera, Magic: Legends Realms'in, oyunculara oyunu oynarken anlamlı bir ilerleme hissi vermesi için geliştirildiğinden bahsetmiş. Magic: Legends'da, oyuncular karakter desteleri oluşturmak için büyüler ve eserler oluşturmak için büyüler toplarlar. Ancak geliştici ekip oyunun geri kalan sistemlerini birbirine bağlamak için Realms sistemini oyun ekliyor.

Realm sisteminin oyunda nasıl görüneceği hakkında kesin bir karar verilmemiş. Şu anda onları Destiny 2'nin Kulesi veya Diablo 3’ün kasabaları gibi tam anlamıyla 3B mekanlar yapma fikri üzerinde düşünülmekte. Bunula birlikte, Realms'in her birinde Aetheric Core bulunacak ve oyuncular oyunda ilerledikçe seviye atlayacak.

Realm ayrıca Arcane Kütüphanesi, Artificer's Workshop, Mana Vault ve Land (Magic: The Gathering deki büyü kaynağı) de dahil olmak üzere çeşitli iş istasyonları olacaktır. Bunların her biri Aetheric Core ile geliştirilebilir ve seviyelerini artırdıkça çeşitli ödüller sağlayabilir. Oyunun 2020 yılı içinde PC için, konsol platformları için ise 2021 yılında çıkması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cryptic Studios Magic: Legends Realm

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