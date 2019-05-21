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Mahalle ayağa kalktı! Bir anda balkondan atlayıp...

DÜNYA HABERLERİ  | 21.05.2019 07:52 | Son Güncelleme

Hindistan'ın batısındaki Gucarat'a bağlı Nevsari kentinde yaşanan olay mahallede korku dolu dakikaları beraberinde getirdi. Şehre inen vahşi leopar, orman görevlilerini harekete geçirdi.

Balkondan düşen leopar, orman görevlileri tarafından yakalanarak ayakları bağlandı. Leoparı görmek isteyen bölge sakinleri sokakta toplanırken, leoparın iplerden kurtulmaya çalıştığı görüldü.

Binaya ağ gerildi, herkes olay yerine toplandı.
Ancak vahşi canlı önce balkondan düştü.
Ardından merdiven boşluğuna tutundu.
Bu sırada çığlıklar yükseldi.
Leopar, korkuluklardan atlayıp kaçtı.
Görüntüler, Hindistan'ın batısındaki Gucarat'a bağlı Navsari kentinden.
Şehre inen vahşi leopar orman görevlileri tarafından yakalandı.
Mahalle halkı, ayakları bağlanan canlıyı görmek için akın etti.
Ayakları bağlı leoparın zaman zaman kurtulmaya çalıştığı görüldü. Görevliler, vahşi hayvanı yeniden ormana bıraktı.
1 milyar 300 milyondan fazla insanın yaşadığı Hindistan'da, benzer vakalar sık sık görülüyor.
Yerleşim alanlarının sürekli büyümesiyle özellikle leoparlar köyler ve şehirlere iniyor.
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Anahtar Kelimeler:
leopar Hindistan

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