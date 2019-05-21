Mahalle ayağa kalktı! Bir anda balkondan atlayıp...

Balkondan düşen leopar, orman görevlileri tarafından yakalanarak ayakları bağlandı. Leoparı görmek isteyen bölge sakinleri sokakta toplanırken, leoparın iplerden kurtulmaya çalıştığı görüldü.
Binaya ağ gerildi, herkes olay yerine toplandı.
Ancak vahşi canlı önce balkondan düştü.
Ardından merdiven boşluğuna tutundu.
Bu sırada çığlıklar yükseldi.
Leopar, korkuluklardan atlayıp kaçtı.
Görüntüler, Hindistan'ın batısındaki Gucarat'a bağlı Navsari kentinden.
Şehre inen vahşi leopar orman görevlileri tarafından yakalandı.
Mahalle halkı, ayakları bağlanan canlıyı görmek için akın etti.
Ayakları bağlı leoparın zaman zaman kurtulmaya çalıştığı görüldü. Görevliler, vahşi hayvanı yeniden ormana bıraktı.
1 milyar 300 milyondan fazla insanın yaşadığı Hindistan'da, benzer vakalar sık sık görülüyor.
Yerleşim alanlarının sürekli büyümesiyle özellikle leoparlar köyler ve şehirlere iniyor.
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