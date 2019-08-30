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Mahalle sakinleri bozulan yolların onarılması için yürüyüş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 10:31 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi sakinleri, 3 yıl önce altyapı çalışması için kazılan cadde ve sokaklarına düzenleme yapılmasını istedi.

Mahalle sakinleri bozulan yolların onarılması için yürüyüş yaptı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi sakinleri, 3 yıl önce altyapı çalışması için kazılan cadde ve sokaklarına düzenleme yapılmasını istedi. Mahalleliler seslerini duyurmak amacıyla yürüyüş düzenledi.
Yeşilyurt Mahalle sakinleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce 3 yıl önce yapılan kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarında yolların kazıldığı için bozulduğunu; kışın çamur, yazın ise toz yüzünden sıkıntı yaşadıklarını belirterek, seslerini duyurmak amacıyla yürüyüş düzenledi. Yeşilyurt kapalı pazar yerinde dün saat 18.00 sıralarında toplanan 700 kişilik grup, İnönü Caddesi üzerinden yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Yürüyüş, mahalle meydanında son buldu. Yürüyüşü organize eden mahalle sakini Uğur Akçay (30), "Amacımız, yaklaşık 3 yıldır, asfalt ve taş döşenmeyen yollarımızdan kalkan tozların insana ve çevremize verdiği zararlara dikkat çekmek. Yürüyüşümüzün herhangi bir siyasi amacı yoktur" dedi. Basın açıklamasını okuyan mahalle sakinlerinden Hafize Hilal Günay (18), "3 sene önce kanalizasyon ve içme suyu sistemlerinin yenilenmesi için çalışma başlatılmış, yollarımız kazılmıştır. 3 yıl geçmesine rağmen yollar yapılmamış ve bölge halkı kışın çamur, yazın ise toz deryasında yaşamaya mahkum bırakılmıştır. Bu mağduriyetlerin giderilmemesi mahalle sakinlerimizin tepki göstermesine neden olmuştur" diye konuştu. Açıklamanın ardından topluluk dağıldı.

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Mahalle sakinleri bozulan yolların onarılması için yürüyüş yaptıMahalle sakinleri bozulan yolların onarılması için yürüyüş yaptıMahalle sakinleri bozulan yolların onarılması için yürüyüş yaptıMahalle sakinleri bozulan yolların onarılması için yürüyüş yaptı

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