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Mahalle sakinleri yol kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 09:18 | Son Güncelleme

Bursa’da kazalardan bıkan vatandaşlar yolu kapattı.

Mahalle sakinleri yol kapattı

Bursa’da kazalardan bıkan vatandaşlar yolu kapattı. Vatandaşı emniyet yetkilileri sakinleştirdi.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesinde meydana geldi. Mahallenin girişindeki yolda 16 KC 412 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 BGL 768 plakalı otomobil çarpıştı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaza, aynı yolda daha önce defalarca kez trafik kazası yaşanması sebebiyle mahalleliyi çileden çıkardı. Yolu trafiğe kapatan mahalleli dakikalarca yolda önlem alınması için eylem yaptı.
Kaza sebebiyle olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı sakinleştirmekte güçlük çekti. Emniyet yetkililerine dertlerini anlatan mahalleli yola trafik ışığı takılmasını istedi. Yoldan çekilmeyen vatandaşı olay yerine gelen Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü ile Trafik Tescil Şube Müdürü sakinleştirerek ikna etti.

Mahalle sakinleri yol kapattı

Mahalle sakinleri yol kapattı

Mahalle sakinleri yol kapattı

Mahalle sakinleri yol kapattı

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