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Mahallede yayılan kokunun nedeni belli oldu! Barakada şoke eden görüntü

25.10.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beykoz'da mahalleyi saran koku üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürdükleri iz sonucu barakada 7 kilo 145 gram ‘marihuana’ diye tabir edilen uyuşturucu buldu. Uyuşturucunun sahibi olan şahıs evine yapılan operasyonda yakalanırken, evde 2 kilo 420 gram marihuana ele geçirildi.

Mahallede yayılan kokunun nedeni belli oldu! Barakada şoke eden görüntü

İstanbul'un Beykoz ilçesi Çengeldere Mahallesinde, çevrede uyuşturucu benzeri yoğun bir koku olduğu yönünde bilgi edinen Beykoz İlçe Emniyet müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatıldı. İncelemeler sonucunda, 21 Ekim Cuma günü saat 21.00 sıralarında bir sokak içerisindeki bulunan barakada 7 kilo 145 gram ağırlığında ‘marihuana’ diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin F.E. isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

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2 KİLO 420 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmaların devamında F.E. isimli şahsın aynı mahalledeki evine yapılan operasyonda şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda; 2 kilo 420 gram marihuana maddesi, 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” ve “2521 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından 22 Ekim tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz uyuşturucu

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