Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Kız arkadaşının dövüp dişini kırdı, polise saldırdı

Küçükçekmeceye'ye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre Burak P., dövdüğü kız arkadaşını zorla eve sokmaya çalışırken mahallelinin tepkisi ile karşılaştı.

POLİSE SALDIRDI, MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına almaya çalıştı. Ancak polislere direnen zanlı, bir memura yumruk ve kafa attı. Olay yerine takviye polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekiplerine direnen zanlıya mahalleli de tepki gösterdi. Zanlıyı linç etmeye çalışan mahalleliyi polis ekipleri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştı.

ARAÇTA DA RAHAT DURMADI, KAZAYA NEDEN OLDU

Gözaltına alınan zanlı, polis aracında da rahat durmadı. Aracı tekmeleyen zanlı, polisin kaza yapmasına neden oldu. Polis aracının park halindeki bir otomobile çarpmasıyla yaşanan kazada yaralanan olmazken, biber gazı ile etkisiz hale getirilen şahıs polis merkezine götürüldü. Zanlı, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Darp nedeniyle dişleri kırılan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, şahıstan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

"BAYAĞI ORTALIK KARIŞTI"

Hulusi Yıldız isimli mahalle sakini, “Aile arasında kavga çıkmış. Erkek, kadını dövmüş. Tatsızlık sonucunda komşular telefon edip polis çağırmışlar. Polis geldikten sonra adam sinirli bir şekilde polise kafa falan vurmuş. Polis ekibi geldikten sonra da tekrar polis arabasına tekme falan vurmuş. Bayağı ortalık karıştı, sonra da adamı alıp götürdüler. Arabaya vurması nedeniyle polis de kaza yaptı. Kadın da ‘O benim kocamdır’ diye arka çıkmış” ifadelerini kullandı.

