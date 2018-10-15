Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Sarıoğlu Mahallesi'nde yaşayanlar, bölgedeki bir yonca tarlasından geldiği belirtilen pamuk yaprak kurduyla mücadele için yetkililerden yardım istiyor.

Mahal muhtarı Mustafa Tozar, gazetecilere, evlerinin içine kadar giren pamuk yaprak kurtlarıyla baş edemediklerini söyledi.

Kurtların temizlenmesi için belediye ekiplerinin düzenli ilaçlama yapmasına rağmen sorunun bir çözüme kavuşmadığını dile getiren Tozar, "Kurtlarla mücadele edemiyoruz, çaresiz kaldık." dedi.

- "2 gündür kurt temizliyoruz"

Vatandaşlardan Ramazan Okay ise birkaç gündür kurtların mahalleyi adeta istila ettiğini belirterek, ne yapacaklarını bilemediklerini ifade etti.

Mevlüt Okay da "Belediye geliyor ama çözüm değil. Evlerimizin önünü temizlememize rağmen yine geliyor. 2 günden beri kurt temizliyoruz. Evi resmen kurt sardı. Çaresiz ne yapacağız bilemiyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Fuat Dikici de merkeze yakın bir mahallede böyle bir olayın yaşanmasının üzücü olduğunu belirterek, evlerinin kurtların istilasına uğradığını kaydetti.

Kurtları temizlemekten bıktığını ifade eden Şükriye Uluka ise şunları söyledi:

"Kapının önünden içeri giremiyoruz. Evde ekmek bile yiyemiyoruz. Hem kendimiz, hem belediye ilaçlıyor ama olmuyor. Bu kurt evimizin içine kadar girdi. Yetkililerden yardım bekliyoruz."

