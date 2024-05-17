Sosyal medyada viral olan akım can aldı: 14 yaşındaki çocuk beğeni uğruna hayatını kaybetti

Takipçi, beğeni ve genel olarak etkileşim uğruna sosyal medyada yapılan çılgınlıkların önüne geçilemiyor. 14 yaşındaki çocuk dünyanın en acı iki biberinden elde edilen cipsten yeyince öldü. Otopsi raporunda yer alan detaylar hem 'pes' dedirtti hem de sosyal medya akımlarının geleceği bakımından kaygılandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÖRDÜĞÜ AKIMA KATILMIŞTI

Massachusetts eyaletinde, geçen yıl sosyal medyada gördüğü "baharatlı tortilla cips yeme meydan okuması"na katılan ve ani bir şekilde yaşamını yitiren 10'uncu sınıf öğrencisi Harris Wolobah'ın otopsi raporuna ulaşıldı.

BAHARATLI CİPSİ FAZLA KAÇIRDI

Rapora göre, Paqui firmasının ürettiği çok baharatlı cipsi yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan Wolobah, "Yüksek seviyede tüketilen kapsaisin (acı biberlerin aktif bileşeni) sonucu oluşan ani kalp durması" sonucu hayatını kaybetti.

Çocukta kalp büyümesi ve kalp kası bandı rahatsızlığının da bulunduğu belirtildi.

MEYDAN OKUMAYI FİRMA BAŞLATMIŞTI: CİPSİ YEYİN, SU İÇMEYİN

Bu arada, Paqui üreticisi, sosyal medya üzerinden başlattığı "meydan okuma"da, tüketicilerden dünyanın en acı iki biberinden elde edilen ürünü yerken çektikleri videoları paylaşmasını ve ürünü tükettikten sonra su içmemesini istemişti.

HASTANELİK OLDU

ABD genelinde yaygın olan bu "meydan okuma"ya katılan onlarca çocuk, hastaneye kaldırılmıştı.

GENÇLERE VE ÇOCUKLARA UYARI VAR

Son derece acı olan bu ürüne karşı çocuk ve gençlere uyarılarda bulunuluyor. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





