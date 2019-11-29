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Mahalli sanatçı müzikle yeniden hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 11:25 | Son Güncelleme

Adıyaman'da geçirdiği rahatsızlık ve psikolojik sorunları nedeniyle zor günler yaşayan yerel sanatçı Abdullah Eryılmaz, kaldığı yaşlı yaşam merkezinde müzik destekli rehabilitasyonla hayatında yeni bir sayfa açtı - Eryılmaz: - "Psikolojik sorunlarım olduğu sıralarda müziği unutma safhasına geldim. Merkezde tekrar müzikle uğraşma imkanı sağlandı"

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da geçirdiği rahatsızlık ve psikolojik sorunları nedeniyle zor günler yaşayan mahalli sanatçı Abdullah Eryılmaz, kaldığı yaşlı yaşam merkezinde yıllarını verdiği müzikle buluşturularak yapılan rehabilitasyonla yeniden yaşama tutundu.

Uzun yıllar düğünlerde türkü söyleyerek geçimini sağlayan 53 yaşındaki Abdullah Eryılmaz, siroz hastalığı nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gördü.

Psikolojik sorunlar da yaşayan Eryılmaz, hastaneden taburcu edildikten sonra özel bir yaşlı bakım merkezine yerleştirildi.

Burada tekrar müzikle buluşması sağlanan Eryılmaz, hayatında adeta yeni bir sayfa açtı.

Abdullah Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzik yaptığı dönemlerde yaşadığı psikolojik sorunları aşamadığını, bu nedenle hayatının çok zorlaştığını söyledi.

Rahatsızlığı sonrası geldiği merkezin ise kendisi için dönüm noktası olduğunu anlatan Eryılmaz, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 7 aydır merkezde kalıyorum. Bu süre içerisinde yetkililer benimle çok ilgilendi. Psikolojik sorunlarım olduğu sıralarda müziği unutma safhasına geldim. Merkezde tekrar müzikle uğraşma imkanı sağlandı. Burada müzikle terapi oluyorum. Merkezde kalanlarla müzik korosu oluşturdum. Müziğin ruhun gıdası olduğunu buradaki arkadaşlarıma aşılamaya çalıştım."

Eryılmaz, yeniden müzikle buluşması dolayısıyla yeni bir klip de çekmeyi hedeflediğini anlatarak, "Aney" adlı şarkısına çekeği klibi tüm yetim ve öksüzlere ithaf edeceğini söyledi.

Merkezde çok güzel arkadaşlıklar da kurduğunu vurgulayan Eryılmaz, çevresindeki kişileri adeta ailesinden biri gibi gördüğünü sözlerine ekledi.

- "Müzikle uğraşanların daha mutlu olduğunu gördük"

Yaşlı bakım merkezinin müdürü Ali Özkan da psikolojik sorunları bulunan Abdullah Eryılmaz'ı hastanede sedye üzerinden alıp merkeze getirdiklerini dile getirdi.

Eryılmaz'ın uygulanan rehabilite çalışmalarına olumlu yanıt verdiğini aktaran Özkan, şöyle konuştu:

"Kendisi, merkeze gelmeden önce müzikten uzaklaşmıştı. Burada müziği ruhuna enjekte etmeye çalıştık. Kendisi ruhsal olarak rahatladı. Merkezde psikolojik ve ruhsal rahatsızlığı bulunan hastalardan oluşan 15 kişilik bir grup müzikle uğraşıyor. Onlara müzik konusunda Eryılmaz rehberlik yapıyor. Müzikle uğraşan insanların burada daha mutlu olduğunu gördük."

Merkezde kalanlardan Mehmet Ali Korkut ise Eryılmaz'ın kendilerine türkü söylediğini, burada güzel vakit geçirdiklerini ve müzik dinleyip çaldıkları zaman ruhsal olarak rahatladıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Eryılmaz Adıyaman Yaşlı ve Bakım Merkezi

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