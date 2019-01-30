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Mahir Ünal: “CHP, her seçimde seçimleri bir meşruiyet meselesi haline getiriyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 17:00 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP’nin seçimleri meşruiyet meselesi haline getirmek istediğini söyledi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Sivas’ta STK temsilcileri ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP’nin seçimleri meşruiyet meselesi haline getirmek istediğini söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Sivas’ta STK temsilcileri ile bir araya geldi. Ünal, CHP’nin başlattığı meşruiyet tartışmalarının arkasında bir hazırlık olduğunu söyleyerek, “Ben ana muhalefete baktığım zaman bugün başlatmaya çalıştıkları bir tartışma var. Bir meşruiyet tartışması. Dokuz kere seçim kaybetmiş bir genel başkan kendi meşruiyetini konuşmak yerine utanmadan bu milletin yüzde 52 teveccühü ile sandıktan çıkmış, seçilmiş Cumhurbaşkanına sen meşru değilsin deme hadsizliğini göstermesinin altında bir sebep var, bir hazırlık var. Bunu görmemiz lazım. Biz istiyoruz ki Cumhurbaşkanlığı seçimi Cumhurbaşkanlığı seçimi olsun. Biz istiyoruz ki genel seçiler genel seçimler olsun. Biz istiyoruz ki yerel seçimler yerel seçimler olsun. Biz istiyoruz ki her il kendi şehr emanetini seçsin. Ama bunlar her seçimde seçimleri bir meşruiyet meselesi haline getiriyorlar. Adeta bir sistem krizi haline getiriyorlar. Diyoruz ki sandıkta yenileneceğiniz belli. Belli de bunun bahanesini hazırlamayın. Bu millet demokrasisini kana kana sandıkta icra etsin. Bunu başka meselelerin gerekçesi haline getirmeyin. Bunlar yeniden 31 Mart seçimleri üzerinden maalesef bir meşruiyet tartışmasına hazırlanıyorlar. Peki, bu milletin feraseti, bu milletin basireti, bu milletin irfanı bunu görüyor mu görüyor. Bu millet buna müsaade eder ki etmez. Fakat biz şunu da biliyoruz. Biz bu yerel seçimlerin yerel seçim olmasını ve seçilecek her bir belediye başkanının ehliyet ve liyakat sahibi olması için bizzat Cumhurbaşkanımız büyük bir hassasiyet ile çalıştı” şeklinde konuştu.

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