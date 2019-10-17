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Mahkeme karar verdi, UBER araçları satışa çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 16:51 | Son Güncelleme

OTOMOBİLCİLER    Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet uygulaması üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER'e karşı açtığı davada karar çıktı.

Mahkeme karar verdi, UBER araçları satışa çıktı

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) OTOMOBİLCİLER
Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet uygulaması üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER'e karşı açtığı davada karar çıktı. Türkiye'de UBER'e erişimin mahkeme kararı ile engellenmesi üzerine sürücüler, araçlarını satışa çıkartmak için otomobil galerilerine müracaat etmeye başladı.
Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet uygulaması üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER'e karşı açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, UBER hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğuna karar vererek durdurulmasına ve internet uygulamalarına da erişimin engellenmesine karar verdi. UBER sürücüleri, araçlarını elden çıkartmak için otomobil galerilerine müracaat etmeye başladı.

“ARACINI SATMAK İÇİN BİZE ÇOK GELEN OLUYOR"
Bağcılar'da bir otomobil galerisi olan Engin Kalebaşı, “Tabii ki gelen oluyor. Yaklaşık 10 bin civarında UBER aracı ve sürücüsü vardı. UBER Türkiye'den çekilince ve mahkeme kararıyla da bu iş durdurulunca, çok sayıda insan satmak durumunda kalıyor. Kredi çekmişler, borçlarını ödeyemiyorlar. Bu şekilde satış için bize çok gelen oluyor. Günde 3-5 kişi bu iş için bize müracaat ediyor. Zor satarlar çünkü yüksek bedellerle almışlardı o dönemde. Araç sayısı çok azdı. UBER'e arabalarını sokmak için kaç para dediysek aldılar o dönem. Ama şimdi araç fazlalığı oluştu. Bir de araçlar panelvandan VİP'e dönünce bunun talebi de çok az. Onun için bedelleri de düşük oluyor. Kilometreleri de fazla olmuş oluyor. Yıpranmışlığı da var. Vatandaşların zararı tabii ki o" şeklinde konuştu.

“HAKSIZ REKABET İLE BİZİMLE YARIŞIYORLARDI"
Taksi şoförü Şakir Çiftlik, “Engellenmesinde zaten geç kalındı. Haksız rekabetle bizle yarışan bir kurumdu. Yabancı bir menşei olduğunu biliyoruz. Bizim için sevindirici. İster istemez işlerimizin artacağına ben eminim" şeklinde konuştu.
Bir taksi durağında çalışan Mustafa Kartal, “Olması gereken buydu. Taksiciler yıllardır bu işe emek veriyor. Onlar gelip hazırdan para kazanıyorlar. Biz yevmiyesini veriyoruz, sigortasını, kaskosunu, vergisini veriyoruz. Onlar heybeden gelip para kazandılar. Olması gereken buydu" ifadelerini kullandı.

“UBER GİDER BAŞKA BİR ŞEY GELİR"
Taksi şoförlüğü yapan Muharrem Bilge, “UBER kalktı ama kalktıktan sonra bizim çalışma şartlarımız ne olacak? Çalışma şartlarımız iyileşmeli bizim. Taksi şoförlerinin yevmiyelerine zam yaptılar. Sigortalarını kendi ödüyorlar, kiralarına zam geldi. Bugün UBER gider başka bir şey gelir. Bu çalışanların şartları düzenlenmezse UBER de gelir korsan taksi de çoğalır. Mesele burada UBER'in falan gitmesi değil. Rekabet ortamında takside çalışan insanların şartlarının düzenlenmesi. Adam kiracı, 7 bin lira kira istiyorlardı şimdi UBER kapatıldı diye 9-9,5 bin lira kira istiyorlar. Bunlar düzelmedikten sonra UBER gider başka bir sürü şey gelir" dedi.

(FOTOĞRAF)

Mahkeme karar verdi, UBER araçları satışa çıktıMahkeme karar verdi, UBER araçları satışa çıktıMahkeme karar verdi, UBER araçları satışa çıktıMahkeme karar verdi, UBER araçları satışa çıktı

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