Mahkeme karar verdi, UBER araçları satışa çıktı

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) OTOMOBİLCİLER

Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet uygulaması üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER'e karşı açtığı davada karar çıktı. Türkiye'de UBER'e erişimin mahkeme kararı ile engellenmesi üzerine sürücüler, araçlarını satışa çıkartmak için otomobil galerilerine müracaat etmeye başladı.

Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet uygulaması üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER'e karşı açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, UBER hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğuna karar vererek durdurulmasına ve internet uygulamalarına da erişimin engellenmesine karar verdi. UBER sürücüleri, araçlarını elden çıkartmak için otomobil galerilerine müracaat etmeye başladı.

“ARACINI SATMAK İÇİN BİZE ÇOK GELEN OLUYOR"

Bağcılar'da bir otomobil galerisi olan Engin Kalebaşı, “Tabii ki gelen oluyor. Yaklaşık 10 bin civarında UBER aracı ve sürücüsü vardı. UBER Türkiye'den çekilince ve mahkeme kararıyla da bu iş durdurulunca, çok sayıda insan satmak durumunda kalıyor. Kredi çekmişler, borçlarını ödeyemiyorlar. Bu şekilde satış için bize çok gelen oluyor. Günde 3-5 kişi bu iş için bize müracaat ediyor. Zor satarlar çünkü yüksek bedellerle almışlardı o dönemde. Araç sayısı çok azdı. UBER'e arabalarını sokmak için kaç para dediysek aldılar o dönem. Ama şimdi araç fazlalığı oluştu. Bir de araçlar panelvandan VİP'e dönünce bunun talebi de çok az. Onun için bedelleri de düşük oluyor. Kilometreleri de fazla olmuş oluyor. Yıpranmışlığı da var. Vatandaşların zararı tabii ki o" şeklinde konuştu.