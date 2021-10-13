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Mahkemede kan donduran ifade: Şerefsiz diyerek hakaret etti, ben de bıçakladım

13.10.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da, daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Medine Seyis’i, okul önünde 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Bülent Taşkın hakkında ‘tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Seyis’in olay anında kaçmaya çalıştığı, ‘beni öldürecek kurtarın' diye bağırarak çevreden yardım istediği yer aldı. Tutuklu sanık Taşkın ise, “Tükürdü ‘şerefsiz’ diyerek hakaret etti. Birkaç kez bıçakladım. Öldürmek istemedim'' diyerek kendini savundu.

Mahkemede kan donduran ifade: Şerefsiz diyerek hakaret etti, ben de bıçakladım

Olay, 7 Haziran’da 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Medine Seyis, 24 Şubat Ortaokulu'nun önünde yanına gelen Bülent Taşkın tarafından 28 yerinden bıçaklandı. Seyis, okulun giriş kapısı önünde kanlar içinde yere yığılırken, Taşkın ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Medine Seyis, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Medine Seyis'in cenazesi, Fatih Sultan Mahallesi’nde toprağa verildi. Olaydan sonra yakalanıp, gözaltına alınan Bülent Taşkın tutuklandı. Medine Seyis’in, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle Bülent Taşkın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, olaydan bir süre önce de sürenin dolduğu ortaya çıktı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak, Bülent Taşkın hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Taşkın’ın, evinden çıkıp, yaya olarak işe giden Medine Seyis’i takip ettiği belirlendi. İddianamede, Seyis’in olay sırasında kaçmaya çalıştığı, ‘beni öldürecek kurtarın' diye bağırarak çevreden yardım istediğine de yer verildi.

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''BİRKAÇ KEZ BIÇAKLADIM, PİŞMANIM''

Son bıçak darbesini Medine Seyis’in kalbine vurduğu öne sürülen sanık Taşkın’ın iddianamedeki savunmasında “Uzaklaştırma kararı bitince, karşılaştık. Yüzüme tükürdüğü için psikolojim bozuldu. Oğlu beni daha önce dövmüştü. Oğlu ‘yine beni döver’ diye yanıma bıçak aldım. Yolda karşılaşınca tükürdü. ‘Şerefsiz’ diyerek hakaret etti. Peşinden koştum. Kaçarak okula girdi. Birkaç kez bıçakladım. Öldürmek istemedim. Pişmanım” ifadeleri yer aldı.

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(DHA)


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