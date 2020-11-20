Mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın gardiyan ülkede infial yarattı

Avustralya’nın Sidney kentinden kadın gardiyanın mahkumlarda biriyle 7 ay boyunca cinsel ilişkiye girmesin dünya çapında gündem oldu. Mahkemede cinsel ilişkiye girdiğini kabul eden kadın gardiyan, suçlu bulundu. Geçtiğimiz Mayıs ayında Ingleburn'deki evinde tutuklanan 25 yaşındaki Goodwin, Çarşamba günü mahkumla ilişkisi nedeniyle suçlu bulundu.

Silverwater'daki Metropolitan Tutuklu ve Kabul Merkezi'nde görevli kadın gardiyanın Corey London adlı mahkumla ilişkiye girdiği ortaya çıkmıştı.

HAPSE GİRMEYECEĞİNİ ÖĞRENİNCE ÜZÜLDÜ

Mahkumla yedi ay boyunca cinsel ilişkiye giren gardiyan Goodwin'in karar duruşması 2021 yazına ertelendi. Hakimin gelecek yıla kadar hapse atılmayacağını ilan etmesi üzerine gardiyanın 'kahretsin' diye mırıldandığı duyuldu.

Avustralya yerel medyası, savcılıkla anlaşma yapan Goodwin'in cinsel ilişki suçunu kabul etmesiyle görevi kötüye kullanma suçlamasının düşürüldüğünü bildiriyor. Anlaşma, Goodwin'e yöneltilen bir başka suçlama olan hapishaneye kaçak mal sokmanın gündeme gelmesinden birkaç hafta sonra gerçekleşti.