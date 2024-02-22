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  4. Mahsur kaldığı dereden kurtarılan köpeğin sevgi gösterisi yürekleri ısıttı! O anlar kamerada

Mahsur kaldığı dereden kurtarılan köpeğin sevgi gösterisi yürekleri ısıttı! O anlar kamerada

22.02.2024 16:57 | Son Güncelleme:
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Eyüpsultan’da sokak köpeğinin derede mahsur kaldığını gören bir kişi köpeği merdiven yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. Köpeğin kurtarılma anı ve köpeğin kendisini kurtaran kişiye sevgi gösterisinde bulunması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Göktürk Mahallesinde 18 Şubat Pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi. Mimar Feyyaz Engin, oturduğu sitenin önünde bulunan derede sokak köpeğinin mahsur kaldığını gördü. Engin, merdiven yardımıyla derede mahsur kalan köpeği kurtarmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla Engin, köpeği bulunduğu yerden kurtarmayı başardı.

Köpek, kendisini kurtaran Engin'e sevgi gösterisinde bulunup bir süre yanından ayrılmadı. Köpeğin kendisine sarıldığını gören Feyyaz Engin'in de uzun süre köpekle ilgilendi. Köpeğin dereden kurtarılma anı ve kendisini kurtaran mimara sevgi gösterisinde bulunması sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Eyüpsultan köpek
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