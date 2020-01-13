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  4. MAK Araştırma son anket sonucunda çarpıcı rakamlar (AK Parti ve MHP son oy oranları)

MAK Araştırma son anket sonucunda çarpıcı rakamlar (AK Parti ve MHP son oy oranları)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

MAK Araştırma Başkanı Kulat, katıldığı programda "AK Parti-MHP yüzde 50+1'e ulaşamıyor, eğer böyle devam ederse Cumhurbaşkanlığı Seçimi millet ittifakının tarafına geçmiş görünüyor" dedi.

MAK Araştırma son anket sonucunda çarpıcı rakamlar (AK Parti ve MHP son oy oranları)

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, katıldığı Youtube programında Lale Özan Arslan'ın gündeme ilişkin soruları cevapladı. Kulat, aralık ayındaki araştırma sonuçları için "AK Parti'de dramatik bir düşüş var, ifadesini kullanmıştım. Başkaları tarafından yapılan kamuoyu araştırmalar da AK Parti'nin araştırmaları da o rakamlara yakın çıkıyor" diye konuştu.

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"AK PARTİ-MHP ARTIK 50+1 ETMİYOR"

Cumhur İttifakı'nın bugün itibarıyla yüzde 50+1’i bulmasının kendi eliyle zorlaştığını söyleyen Kulat, "Kurulan yeni partiler, AK Parti tabanından oy alacak. AK Parti bu iki partiyi de karşısına almış durumda. Eğer şartlar böyle devam ederse Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Millet İttifakı'nın tarafına geçmiş görünüyor. MHP ile AK Parti'nin toplamı 50+1 etmiyor artık" ifadesini kullandı.

Öte yandan Kulat, "Seçmen daha çok Ahmet Davutoğlu'nun partisini ve Ali Babacan’ın kuracağı partiyi bekliyor" yorumunda bulundu.

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