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Makam koltuğunu kaldırıp tahta sandalyeye oturdu

SEÇİM HABERLERİ  | 03.04.2019 15:32 | Son Güncelleme

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde belediye başkanı seçilen Ferhat Yılmaz, makam koltuğunu kaldırıp tahta sandalyeye oturdu. İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde vaatleri arasında bulunan 'Makam koltuğunu kaldırıp tahta sandalyede oturacağım.' sözünü yerine getirdi.

Yılmaz, belediye önünde toplanan vatandaşlara hitabında, seçim öncesindeki vaatlerini bir bir yerine getireceğini söyledi.

Yerköy belediye başkanı makam koltuğunu kaldırdı

Dün mazbatasını alıp bugün görevine başlayan Yılmaz, makamına tahta sandalye koydu.
Yılmaz, belediye önünde toplanan vatandaşlara hitabında, seçim öncesindeki vaatlerini bir bir yerine getireceğini söyledi.
Projelerini hayata geçirmek için çalışmalara başlayacağını ifade eden Yılmaz, "Yerköy ilçemizi daha modern hale getireceğiz. Halkımızla aramda hiçbir engel olmayacağını söylemiştim. Bugün itibarıyla Yerköy Belediye Başkanlığı makam odasının kapıları herkese açıktır." diye konuştu.
Konuşmanın ardından makamındaki tahta sandalyeye oturan Yılmaz, tebrikleri kabul etti.
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Yozgat Yerköy Ferhat Yılmaz

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