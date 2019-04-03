Makam koltuğunu kaldırıp tahta sandalyeye oturdu

Yılmaz, belediye önünde toplanan vatandaşlara hitabında, seçim öncesindeki vaatlerini bir bir yerine getireceğini söyledi.

Yerköy belediye başkanı makam koltuğunu kaldırdı

Dün mazbatasını alıp bugün görevine başlayan Yılmaz, makamına tahta sandalye koydu.

Yılmaz, belediye önünde toplanan vatandaşlara hitabında, seçim öncesindeki vaatlerini bir bir yerine getireceğini söyledi.

Projelerini hayata geçirmek için çalışmalara başlayacağını ifade eden Yılmaz, "Yerköy ilçemizi daha modern hale getireceğiz. Halkımızla aramda hiçbir engel olmayacağını söylemiştim. Bugün itibarıyla Yerköy Belediye Başkanlığı makam odasının kapıları herkese açıktır." diye konuştu.