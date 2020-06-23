Makarna ile ilgili doğruluğuna inanılan en büyük yanlışlardan biri de karbonhidrat içeriği sebebiyle kilo alımına sebep olduğudur. Ancak makarna yüksek oranda karbonhidrat içermesine rağmen kilo alımına değil, kilo vermeye yardımcı olur. Çünkü içerisindeki yağ oranı yok denecek kadar azdır. Tokluk indeksi yüksek bir gıdadır. Yapılan araştırmalar, sadece makarna diyeti yapan kişilerin özellikle karın bölgelerindeki yağlanmada azalma olduğunu ortaya konmuştur. Makarna diyeti ile kilo verenlerin sayısı ise azımsanamayacak kadar fazladır. Makarna diyeti uzun ve zorlu diyet programlarının aksine bünyeyi sarsmadan kolayca kilo vermeye olanak sağlayarak fit bir vücuda kavuşmaya yardımcı olur. 1200 kalori diyeti olarak da bilinen makarna diyeti erkekler tarafından da tercih edilir. Diyetin içeriğinde vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineral açısından zengin gıdalar bulunur. Özellikle B vitamini açısından zengin bir diyet listesine sahiptir ve bitki sterolleri içerir. Bu sayede diyeti uygulayan kişiler kendilerini gün boyu zinde ve enerjik hissederler. Ancak hamile ve emziren kadınların ya da düzenli olarak ilaç kullanan kişilerin bu diyeti uygulamaları tavsiye edilmez. Tabii yine de en doğru bilgiye uzman bir doktordan ulaşmak en sağlıklısıdır.

Makarna Diyeti Nasıl Yapılır? Makarna diyeti 2 hafta+2 hafta şeklinde uygulanır. Diyetin ilk 2 haftası sadece kilo vermeye odaklanılır, sonraki 2 haftasında ise verilen kiloların geri alınmaması sağlanır. Yani ilk 2 hafta boyunca vücudun alıştığı sağlıklı beslenme şeklinin korunması amaçlanır. Makarna yiyerek zayıflama fikri garip gelse de bu diyeti uygulayarak 1 haftada 3 kilo vermek mümkün. Makarna diyetine 1200 kalori diyeti denilmesinin sebebi ise günlük diyet listesinde yer alan yiyeceklerin 1200 kaloriye eşit olmasıdır. Böylece neredeyse sadece günlük işlerinizi yaparak ve enerjinizi koruyarak kilo verebilirsiniz. Yarım porsiyon tereyağlı makarna 160 kaloriye denktir. Yani aslında makarnanın kendisi değil üzerine döktüğümüz çeşit çeşit soslar onu kalori bombası haline getirir. Kalorisi yüksek soslar yüzünden makarna sağlıksız bir besin haline gelir. Sos kullanmadan, sadece yeşilliklerle ya da sosu kilo yapma potansiyeli olmayacak şekilde yağsız ve kalorisiz besinlerle hazırlanmış makarna hem tok tutar hem de zayıflatır.

Makarna diyetinde tüketilecek makarna çeşidi isteğe bağlıdır ancak tam buğday makarnasının tüketilmesi tavsiye edilir. Çünkü bir porsiyon beyaz makarna 221 kalori iken tam buğday makarnasının bir porsiyonu 174 kaloridir. Ayrıca lif oranı bakımından da 2 kat daha zengindir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise kullanılan yağ miktarıdır. Makarna diyeti yaparken mümkün olduğunca az yağ kullanmalısınız, aksi takdirde kilo vermeye çalışırken kilo almanız kaçınılmaz olur. Ayrıca diyetinizi egzersiz ya da yürüyüş ile desteklerseniz daha çabuk sonuç alırsınız. Yiyebilecekleriniz Makarna diyeti yaparken diyetinize eşlik edebilecek pek çok besin kaynağı vardır. Havuç, fasulye, ıspanak, badem, ceviz, süzme yoğurt, domates, yağsız ya da az yağlı peynir, nohut, bezelye, soğan gibi faydalı besinlerle diyetinizi renklendirebilirsiniz. Makarnayı haşlanmış sebzeyle birlikte de tüketebilirsiniz. Böylelikle makarna hem daha lezzetli olur hem de kalorisi artmadan besin değeri yükselir. Ayrıca yağsız et, balık, dana rosto, fırınlanmış yiyecekler, mantar ve piliç ızgara da tüketebilirsiniz.

Yememeniz gerekenler Makarna diyeti yaparken tatlı ve çikolatadan uzak durmalısınız. Eğer canınız çok tatlı çekerse bir miktar bitter çikolata ya da aşırıya kaçmamak şartıyla sütlü ve hafif tatlılardan tüketebilirsiniz. Yağlı ve hazır domates soslarından uzak durmak da çok önemli çünkü bu hazır ürünlerin kalorisi oldukça yüksek. Makarna diyetini uygularken bir öğünde tükettiğiniz yağ miktarı bir yemek kaşığını geçmemelidir. Asla ketçap ve mayonez tüketmemelisiniz. Patates cipsi ve abur cuburdan da uzak durmalısınız. Makarna Diyetinin Faydaları Makarna diyeti bütçenizi sarsmaz, Dukan diyeti gibi maddi durumunuzu zorlamaz. Bu yüzden zayıflamak isteyen herkes rahatlıkla uygulayabilir.

Kısa veya uzun süreli açlık hissi makarna diyeti yaparken rastlanmayan durumlardır.

Makarna diyeti sizi uğraştırmaz ve zamanınızı çalmaz. Pişirmesi de hazırlanışı da kolaydır, bu yüzden favori diyetler arasındadır.

Makarna hemen her yiyecekle uyumludur. Özellikle de sebzelerin yanına çok yakıştığı için zevkinize göre şekillendirebileceğiniz bir diyet olanağı sağlar.

Makarna, içerisinde basit karbonhidrat değil kompleks karbonhidrat barındırır. Yani basit şekerler gibi kan şekerini bir anda yükseltmez. Böylece enerjiyi tüm güne yayarak uzun süreli tokluk hissi yaratır. Makarna Diyetinin Zararları Makarna diyeti yaparken verilen diyet programına uymak çok önemlidir. Sadece karbonhidrat ağırlıklı beslenmek hem sağlık açısından tehlikeli olabilir hem de kilo vermeyi zorlaştırır.

İlaç kullanan kişilerin, hamile ve emziren kadınların bu diyeti uygulaması sağlıkları açısından risk teşkil edebilir.

Diyeti uygularken hazır şeker kullanmak sağlığınızı tehlikeye atabilir çünkü zaten makarna diyeti ile yeterli miktarda karbonhidrat alıyor olacaksınız.

Haşlanmış makarna diyeti yaparken sabırlı olmak gereklidir. Diyetin etki etmediğini düşünerek diyeti yarım bırakırsanız yorgunluk, baş ağrısı, kabızlık ya da mineral eksikliği gibi semptomlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Örnek Diyet Listesi Pazartesi Kahvaltı: 2 Çorba kaşığı yağ içermeyen labne peyniri, salatalık, 1 dilim tam buğday ekmeği, domates Ara öğün: 2 adet ceviz, 2 adet kayısı kurusu Öğle yemeği: 1 su bardağı kadar haşlanmış makarna (1 tatlı kaşığı zeytinyağı kullanılabilir), 30 gram yağ içermeyen beyaz peynir Ara öğün: 1 kutu meyveli yoğurt Akşam yemeği: 150 gram ızgara tavuk ya da 200 gram ızgara balık, bol yeşillikli mevsim salata Ara öğün: 1 tane portakal, 1 tane mandalina Salı Kahvaltı: 1 yumurta kullanılarak hazırlanan bol sebzeli bir menemen, yeşil biber, salatalık, domates, 1 dilim tam buğday ekmeği, 5 tane zeytin

Ara öğün: 1 tane elma ya da kivi Öğle yemeği: 1 dilim ekmek, mevsim salata, 80 gr ton balığı Ara öğün: 2 adet kepekli grisini, 1 dilim yağsız beyaz peynir Akşam Yemeği: 1 tane az yağlı kabak dolması, 1 kase kadar yoğurt, mevsim salata Ara öğün: 1/2 Nar Çarşamba Kahvaltı: Kibrit kutusu kadar az yağlı dil peyniri, 1 dilim ekmek, salatalık, domates, yeşil biber, maydanoz Ara öğün: 1/2 paket diyet bisküvi Öğle yemeği: 1 çorba kasesi mercimek çorbası, 1 kase yoğurt, 1 tabak yağsız kıyma ile yapılmış sebze, mevsim salata Ara öğün: 10 tane fındık, 1/2 muz Akşam yemeği: Haşlanmış sebze, 150 gram tavuk ızgara, mevsim salata Ara öğün: 1 tane elma ve 1 tane kivi Perşembe Kahvaltı: Kepek ekmeğiyle yapılmış yağsız tost, domates, biber Ara öğün: 2 tane mandalina Öğle yemeği: 1 dilim tam buğday ekmeği, 1 tabak sebze yemeği (etsiz), 200 gram diyet yoğurt Ara öğün: 2 tane kayısı kurusu, 3 ya da 4 tane kestane Akşam yemeği: 5 çorba kaşığı bulgur pilavı, buharda pişmiş brokoli, mevsim salata, 1 çorba kasesi cacık (yağsız yoğurt ile yapılmış)