"Makineleri TL üzerinden son derece avantajlı fiyatlara satıyoruz"

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Yurt dışına her gün 40 milyon doların üzerinde makine satıyoruz. ABD'li firmalar bu makineler için bize kilogram başına 14-15 dolar ödüyor. Biz aynı makineleri Türkiye'de TL üzerinden son derece avantajlı fiyatlara satıyoruz." dedi.

Karavelioğlu, Yerli Makine Teçhizat Destek Programı'na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanayicilere 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında 300 bin lira finansman desteği sağlanmasına yönelik programın, Türk sanayicisine Türk makinesi kullandırmak açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Günlük 40 milyon dolardan fazla ihracat yaptıklarını ve Türk sanayicisinin, Türkiye'nin makinecilerine güvenmesi gerektiğini aktaran Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"Türk sanayicisinin Türk makinesi kullanmasını arzu etmemiz ve bunun teşvik edilmesinden memnuniyet duymamız basit bir milliyetçilik olarak açıklanamaz. Biz dünyanın makinesini üretiyoruz. Son 15 yılda makine ihracatını 9 katına çıkararak en çok artıran ülkeyiz. Yurt dışına her gün 40 milyon doların üzerinde makine satıyoruz. ABD'li firmalar bu makineler için bize kilogram başına 14-15 dolar ödüyor. Biz aynı makineleri Türkiye'de TL üzerinden son derece avantajlı fiyatlara satıyoruz. Dünya sanayicisi, Türkiye'nin makinecilerini tercih ediyorsa Türk sanayicisinin de ülkesine, ülkesinde üretilen makinenin kalitesine güvenmesi gerekir. Bu anlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın başlattığı program son derece değerli ve önemli."