Makineyi ağzına kadar doldurmayın! Perdelerin daha temiz çıkması için bu yöntem yeterli

Evde temiz ve ferah bir görünüm elde etmenin yollarından biri de perdelerin bakımını doğru şekilde yapmak. Zamanla toz ve kir biriktiren perdeler, yanlış yıkama yöntemleri nedeniyle kısa sürede yıpranabiliyor. Özellikle çamaşır makinesini fazla doldurmak ve uygun olmayan programları tercih etmek, perdelerin görünümünü olumsuz etkiliyor. Peki, perdeler nasıl yıkanmalı? İşte perdelerin daha temiz, parlak ve uzun ömürlü olmasını sağlayan önemli detaylar.

MAKİNEYİ FAZLA DOLDURMAYIN

Uzmanlara göre perde yıkarken yapılan en büyük hatalardan biri çamaşır makinesini tamamen doldurmak. Perdelerin makine içinde rahat hareket edebilmesi gerektiği, aksi halde kırışıklık ve düzgün temizlenmeme sorunu yaşanabileceği ifade ediliyor.

DÜŞÜK SICAKLIK VE HASSAS PROGRAM ÖNERİLİYOR

Perdelerin genellikle hassas kumaşlardan üretildiğine dikkat çeken uzmanlar, düşük sıcaklıkta ve hassas yıkama programında temizlik yapılmasını öneriyor. Yüksek sıcaklığın kumaş yapısına zarar verebileceği belirtiliyor.

AĞARTICI KULLANIMINA DİKKAT

Beyaz perdelerde sık tercih edilen ağartıcı ürünlerin, zamanla kumaş liflerini zayıflatabileceği ifade ediliyor. Bunun yerine karbonat veya az miktarda sirke gibi alternatif yöntemlerin tercih edilebileceği belirtiliyor.

ASARAK KURUTMA KIRIŞIKLIĞI AZALTIYOR

Uzmanlar, perdelerin yıkama sonrası doğrudan asılmasının kırışıklığı azaltabileceğini belirtiyor. Bu yöntem sayesinde ütü ihtiyacının da büyük ölçüde azalabileceği ifade ediliyor.

DÜZENLİ TEMİZLİK ÖMRÜ UZATIYOR

Perdelerin uzun süre kirli kalmasının kumaşta kalıcı lekeler oluşturabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, düzenli bakım ve doğru yıkama teknikleriyle perdelerin daha parlak ve temiz görünebileceğini vurguluyor.