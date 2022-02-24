Makyaj aynalarına para saçmanıza gerek kalmayacak! Evde kendi aynanızı yapabileceğiniz masrafsız bir yöntem sizlerle...

Evde kolayca kendi makyaj aynanızı yapmak eğlenceli bir fikir olabilir. Tasarım ve boyutunu dilediğiniz gibi seçebileceğiniz, kullanım amacınıza göre oluşturabileceğiniz aynanızı uzun süre kullanabilirsiniz. Birkaç malzeme ve biraz da hayal gücüyle evde kendi makyaj aynanızı nasıl yapacağınıza bir bakalım.
İstediğiniz büyüklükte çerçevesiz ayna
Aynadan biraz daha büyük bir tahta parçası
Aynanızı çevreleyecek kadar pinpon topu
İstediğiniz renkteki akrilik boya ve boya fırçası
Beyaz yılbaşı ışığı
İyi bir yapıştırıcı
Kalem ve cetvel
Pinpon toplarını yerleştirmek istediğiniz noktaları belirlemek için aynanızın boyutuna göre seçtiğiniz tahta parçası üzerinde ölçüm yapın. Topların aralıklarının eşit olması aynanızı daha güzel gösterir.
Odanıza uyum sağlayacak renkteki akrilik boya ile tahta parçasını boyayın.
Tek bir renk kullanabileceğiniz gibi tahtayı desenlerle de süsleyebilirsiniz.
Pinpon toplarını yerleştirmek için işaretlediğiniz noktaları matkap ile dikkatli bir şekilde delin.
Beyaz yılbaşı ışığını açtığınız deliklerden geçirin. Her küçük ampul bir deliğe girmeli.
Pinpon toplarında ampullerin gireceği büyüklükte delikler açın. Bunun için makas kullanabilirsiniz.
Aynanızı tahta parçası üzerinde ortalayarak güçlü bir yapıştırıcı veya silikon ile yapıştırıp kurumaya bırakın.
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