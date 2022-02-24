Makyaj aynalarına para saçmanıza gerek kalmayacak! Evde kendi aynanızı yapabileceğiniz masrafsız bir yöntem sizlerle...

Evde kolayca kendi makyaj aynanızı yapmak eğlenceli bir fikir olabilir. Tasarım ve boyutunu dilediğiniz gibi seçebileceğiniz, kullanım amacınıza göre oluşturabileceğiniz aynanızı uzun süre kullanabilirsiniz. Birkaç malzeme ve biraz da hayal gücüyle evde kendi makyaj aynanızı nasıl yapacağınıza bir bakalım.

KENDİ AYNANIZI YAPMAK İÇİN GEREKEN MALZEMELER

İstediğiniz büyüklükte çerçevesiz ayna

Aynadan biraz daha büyük bir tahta parçası

Aynanızı çevreleyecek kadar pinpon topu

İstediğiniz renkteki akrilik boya ve boya fırçası

Beyaz yılbaşı ışığı

İyi bir yapıştırıcı

Kalem ve cetvel

Matkap

TAHTA PARÇASI ÜZERİNDE ÖLÇÜM YAPIN

Pinpon toplarını yerleştirmek istediğiniz noktaları belirlemek için aynanızın boyutuna göre seçtiğiniz tahta parçası üzerinde ölçüm yapın. Topların aralıklarının eşit olması aynanızı daha güzel gösterir.

Bir kalem yardımıyla topları yerleştireceğiniz noktaları işaretleyin.

TAHTA PARÇASINI İSTEDİĞİNİZ RENGE BOYAYIN

Odanıza uyum sağlayacak renkteki akrilik boya ile tahta parçasını boyayın.

Tek bir renk kullanabileceğiniz gibi tahtayı desenlerle de süsleyebilirsiniz.

Boyadıktan sonra tahta parçayı kurumaya bırakın.

MATKAPLA İŞARETLEDİĞİNİZ YERLERİ DELİN

Pinpon toplarını yerleştirmek için işaretlediğiniz noktaları matkap ile dikkatli bir şekilde delin.

Beyaz yılbaşı ışığını açtığınız deliklerden geçirin. Her küçük ampul bir deliğe girmeli.

Tahtanın arka kısmında kalan iki ampul arasındaki kabloları yapıştırıcı ile tahta parçasına sabitlemeyi unutmayın.

PİNPON TOPLARINI YERLEŞTİRİN

Pinpon toplarında ampullerin gireceği büyüklükte delikler açın. Bunun için makas kullanabilirsiniz.

Delik açtığınız pinpon toplarını ışıkların üzerine yerleştirin. Daha sağlam durmasını istiyorsanız yapıştırıcıyla kenarlarından destekleyebilirsiniz.

AYNAYI TAHTA PARÇASINA YAPIŞTIRIN

Aynanızı tahta parçası üzerinde ortalayarak güçlü bir yapıştırıcı veya silikon ile yapıştırıp kurumaya bırakın.

İşte evde kendi makyaj aynanızı yapmak bu kadar basit. İster duvarda ister masa üzerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.



