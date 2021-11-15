Makyaj fırçaları ve süngerleri en iyi şekilde nasıl temizlenir?

Cilt sağlığını korumak; sadece cilt bakımı yapmakla bitmiyor, cilde sıklıkla temas ettirdiğimiz makyaj fırça ve süngerlerine de iyi bakmak gerekiyor. Makyaj aparatlarını temizleme konusunda ne kadar üşengeç davranırsanız o kadar bakteriyi yüzünüze taşırsınız. Bu bakteri ve kirler de size sivilce olarak geri döner. Hassas yapıdaki makyaj fırçası ve süngerlerinin temizliğine de en az cilt temizliği kadar özen göstermelisiniz. Siz ''Nereden başlarım, nasıl yaparım?'' diye düşünmeden biz size yolu gösterelim. Cilt düşmanı bakteri yuvalarını yok etmenin vakti geldi!

Makyaj fırçaları ve süngerleri nasıl temizlenir?

Öncelikle makyaj aparatlarını temizlenmenin öneminden bahsedelim. Fırçalar temizlenmediğinde üzerinde kalan makyaj, yağ ve kir kalıntıları bakterilere davetiye çıkarır. Makyaj fırçası ve süngerinizi her kullandığınızda bu bakteriler yüzünüze yayılır. Adeta bir domino taşı gibi birbirini tetikleyen bu süreç, yüzünüzde siyah nokta ve sivilce oluşumuna kadar gider. Makyaj fırçalarını temizlemek sadece hijyen açısından değil, kaliteli makyaj yapmak için de önemli. Rutin olarak makyaj fırçalarınızı temizlerseniz hem bir sonraki makyajınızda daha net renkler elde edebilir hem makyaj fırçanızın ömrünü uzatabilirsiniz. Şimdi gelelim asıl konuya.

İlk önce temiz bir suya ihtiyaç var tabii ki. İlk adım olarak makyaj fırçalarınızı musluktan akan suyun altında tutarak makyaj kalıntılarından kurtarın. Daha sonra biraz su eklediğiniz kabın içerisine sabun, bebek şampuanı veya zeytinyağı ekleyin. Makyaj fırçanızın sadece uç kısmını bu suya batırarak karıştırın. Daha sonra bir peçeteyle fırçanızı kurulayın. Peçetede hala makyaj kalıntısı görüyorsanız temizleme işlemini tekrarlayın. Temizleme işlemini makyaj aparatınızı kullanma sıklığınıza göre haftada bir veya iki kez yapmanızı öneririz. Makyaj fırça ve süngerleri hassas yapıda olduğu için temizlerken hangi ürünü kullandığınız önemli.

Tüm bunlarla uğraşmak istemeyenler ve zamanı kısıtlı olanlar, makyaj fırçası temizleyicileri ve temizleme aparatlarını da kullanabilir. Bu ürünler sayesinde fırça ve süngerlerinizi zarar görmeden çok kısa sürede temizleyebilirsiniz. Her zaman elinizin altında olması gereken ve işinizi kolaylaştıracak makyaj fırçası temizleme ürünlere bir göz atalım.

1. Makyaj fırçanızın da bir şampuanı olmasın mı? Olsun!

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Makyaj fırçası ve süngerini kolayca temizleme konusunda jel ve şampuanlar çok işe yarıyor. Bu ürünler, ne kadar yıkasanız da makyaj fırçanızı terk etmeyen inatçı kalıntı ve kirlere karşı tek çözüm. Jellerin, kirleri çıkarırken makyaj fırçanızı da koruyacak yapıda olması önemli tabii. Bu ikisini bir arada sunan ürün Nascita Makyaj Fırçası Temizleme Şampuanı. Fırçanın ne yapıda olduğu hiç fark etmez, bu jel şampuan tüm fırça tipleri için uygun. Özel formülü sayesinde fırça ve süngerleri zarar vermeden temizler, kalıntı ve lekeleri kolayca çıkarır. Tek yapmanız gereken fırçanıza jeli sıkmak ve köpürtmek. Duruladığınızda fırçanızın ilk günkü gibi tertemiz olduğunu göreceksiniz.

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2. Temizleme pedi ile fırçalarınızı köpürtün!

Makyaj fırçalarınızı elinizde ovalamak ve temizlemek zahmetli gelebilir. Bu işi sizin yerinize hızlıca yapan bir ürüne ne dersiniz? Nascita Makyaj Fırçası Temizleme Pedi derdinize derman olacak. Fırçalarınızı zarar vermeden temizleyen ürünün kullanımı oldukça pratik. Bir temizleyici ile köpürttüğünüz fırçanızı hızlıca temizleme pedine sürmeniz yeterli. Fırça kıllarının aralarına kadar ulaşan silikon uçlar sayesinde makyaj fırçalarınızı detaylı ve derinlemesine temizleyebilirsiniz. Parmağınıza geçirerek kullanacağınız bu pedler sayesinde fırçanızı temizlemek için dakikalarca uğraşmanıza da gerek kalmayacak.

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3. Makyaj fırçalarını saran bakterileri yok edin

Kullandıkça makyaj fırçalarını istila eden kir, yağ ve bakterileri yok etmek için özel olarak üretilen bir ürün şart! Bu konuda makyaj ürünleriyle de fark yaratan Flormar'a güvenebiliriz. Makyaj fırça ve süngerlerinizin hijyenini Flormar Fırça Temizleyici ile sağlamanız mümkün. Makyaj aparatlarınıza az miktarda jel sürerek köpürtün, makyaj kalıntıları ve kirlerin yüzeye nasıl çıktığını kendi gözlerinizle görün. Fırçanızın hijyenini ve uzun ömürlü olmasını sağlayacak jelle tüm makyaj aparatlarınızı gönül rahatlığıyla temizleyebilirsiniz.

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4. İşte karşınızda hem organizatör hem temizleyici

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Makyaj fırçasının temizliği çok önemli. Bu konunun öneminin artık daha fazla kişi tarafından bilinmesi ürünlerin de çeşitliliğini artırıyor. Şimdi sizi adeta kendini makyaj fırçalarına adayan bir ürünle tanıştıracağız. Beaupretty Makyaj Fırçası Temizleyici ve Organizatörü'nün makyaj fırçaları için yapmadığı şey yok. Uğur böceği şeklinde tasarlanan bu sevimli aparatın alt kısmıyla makyaj fırçalarınızı temizleyebilirsiniz. Bu aparatın üst kısmı ise bir makyaj fırçası organizatörü! Fırçalarınızı yıkayıp kuruttuktan sonra organizatöre dizebilir ve makyaj masanızda düzenli bir görünüm oluşturabilirsiniz.

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5. Fırçaları daha hızlı temizlemenin yolu:

Makyaj fırçalarını temizlemenin bir yolu daha var. Makyaj temizleme matları da fırçaları temizlemenin kolay ve hızlı yollarından biri. Makyaj temizleme matını lavabonuzun uygun bir yerine sabitleyerek fırçalarınızı suyun altında temizleyebilirsiniz. Bunun için Taloit Makyaj Temizleme Matı'nı önerebiliriz. Silikon matı, küçük boyutu sayesinde istediğiniz her yere sabitleyebilir ve makyaj fırçalarınızı tertemiz bir hale getirebilirsiniz. Yumuşak ve katlanabilir yapıdaki mat, size pratik bir kullanım olanağı sağlar.

Makyaj aparatlarını temizlerken size zamandan tasarruf ettirecek makyaj temizleme matını buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

6. Bu ürün adeta küçük bir yıkama makinesi

Makyaj fırçanızı temizlemek için hazırladığınız karışımları temizleme kutusuna koyarak etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Conpoir Makyaj Fırçası Temizleme Kutusu bunun için oldukça kullanışlı bir ürün. Kutuya bir miktar su ve temizleme ürünü koyun, ardından fırçalarınızı ister suyun içinde bekletin isterseniz de fırçaları silikon dokuya temas ettirerek çevirin. Fırçalarınızın şeklini bozmadan temizlemenize yarayan ürünü yıkanan makyaj fırçalarınızı kurutmak için de kullanabilirsiniz. Kutunun yumuşak silikon dokusu, farklı yapılardaki fırça kıllarını zarar vermeden temizlemek için tasarlanmış.

Fırçalarınızı kolayca temizleyebilecek bu pratik ürüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

7. Makyaj fırçalarını temizlemek için elektronik bir ürüne ne dersiniz?



Teknolojinin işin içine girdiği her şey pratik ve kolay bir hale geliyor. Neden makyaj fırçalarımızı temizlemek için de ondan yardım almayalım ki? Artık Tchibo Elektrikli Kozmetik Fırça Temizleyici ile tanışmanızın vakti geldi. Bu alet; makyaj fırçalarını yıkama, durulama ve kurutma işini saniyeler içinde yapıyor. Elektronik temizleyiciye makyaj fırçanızı takın, düğmeye basarak temizleyici karışımını koyduğunuz kabın içinde döndürün. Ardından fırçayı sudan arındırmak için tekrar düğmeye basın ve fırçanızın hızla kurumasını sağlayın. Dakikalar içinde tüm makyaj fırçalarınız tertemiz olacak.

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