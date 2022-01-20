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Makyaj malzemelerinden öyle kolay vazgeçmek yok! Kuruyan veya formunu kaybeden makyaj malzemelerini hayata döndürme yöntemlerini duyunca şaşıracaksınız!

20.01.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parlayan bir ten, kıpkırmızı dudaklar ve hacimli kirpiklere giden yol makyaj malzemelerinden geçiyor ancak bu ürünlerin belli bir ömrü var. Peki, makyaj malzemelerini daha uzun süre kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Makyaj malzemelerinizin ömrünü uzatmanın ve kaybolan formlarını yeniden kazandırmanın yollarını yazımızda bulabilirsiniz!

Makyaj malzemelerinden öyle kolay vazgeçmek yok! Kuruyan veya formunu kaybeden makyaj malzemelerini hayata döndürme yöntemlerini duyunca şaşıracaksınız!

Kadınlar için cilt tonunda meydana gelen renk eşitsizlikleri, aniden ortaya çıkan sivilceler, kuruluk ve göz altı morlukları oldukça büyük problemler. Tüm bu problemlere makyaj malzemeleri çözüm olabiliyor. Hayattaki en büyük yardımcınızı nasıl formda tutabilirsiniz? İşte ipuçları...

MAKYAJ MALZEMELERİNİ UZUN ÖMÜRLÜ HALE GETİRME YOLLARI

Katılaşan ojeler, rengi bozulan fondötenler ve kıvamsız rujlar... Gelin, kötü sona yaklaşan makyaj malzemelerinizin ömrünü uzatma formüllerine göz atalım.

  • Tırnaklarınıza sürdüğünüz ojeler, adeta makyajınızın tamamlayıcısı. Eğer ojeleriniz uzun ömürlü olsun istiyorsanız sıcaktan bunaldığınız yaz aylarında onları buzdolabında saklayabilirsiniz.

  • Cilt tonunuz için binbir özenle seçtiğiniz fondötenlerin rengi koyulaştığı zaman üzülüyorsunuz değil mi? Eğer buna bir son vermek istiyorsanız fondöteni uygulamadan önce cildinizi nemlendirmenizde fayda var.

  • Kırılan farlar ve sertleşen pudralar can sıkıcı olabiliyor. Peki bunun önüne nasıl geçebilirsiniz? Pudra ve farlarınızı nemsiz ortamda saklamak basit bir tedbir olabilir.

  • Etkili bakışlara sahip olmanın yolu maskaradan geçer. Ancak doğru bir yol izlenmediğinde maskaralar zamanla topaklanmaya başlar. Topaklanmanın gecikmesi için iyi temizlenmiş kirpikler üzerine uygulama yapılması gerekir.

KURUYAN VE FORMUNU KAYBEDEN MAKYAJ MALZEMELERİNİ KURTARMA YOLLARI

  • Gözlerinizin rengi muhteşem olabilir. Ancak renk, etkileyici bakışlar için tek başına yeterli olmuyor. İşte bu noktada size "Merhaba." diyen maskara ve eyeliner ikilisi kurumaya yüz tuttuğunda sıcak su dolu bir kap kurtarıcı olabilir. Kuruyan maskara ve eyeliner ikilisini benmari usulü sıcak su dolu bir kap yardımıyla yumuşatmak harika sonuçlar verir.

  • Kırılan ve tükenmeye yüz tutan farlarınız için harika bir ipucuna hazır mısınız? Azalan toz farlarınızı form değişikliğine giderek jel şeklinde kullanabilirsiniz. Toz far ile yağlı yapıdaki herhangi bir kremi karıştırarak jel şeklinde yeni bir far elde edebilirsiniz.

  • Eğer elinizde tükenmeye yüz tutan birden fazla ruj varsa telaşlanmayın! Rujlarınızı bir kaşığın içinde mum yardımı ile eritip uygun bir kalıba dökerek yeni bir ruj elde edebilirsiniz.

  • Kuruyan fondötenleriniz içinse bir krem yeterli. Fondöteninizi biraz kremle karıştırmak katılığı ortadan kaldırarak rahat bir kullanım sağlar.

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