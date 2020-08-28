Makyaj malzemelerinizi bu tekniklerle düzene sokabilirsiniz! Çok şık görünecek...

Özellikle de makyaja ilgisi olan kişilerin makyaj malzemesi koleksiyonu oldukça geniş olur. Ancak geniş bir koleksiyona sahip olmak, bu koleksiyonu düzenli tutmayı zorlaştırabilir. Çünkü onca eşyayı değil düzenli tutmak, koyacak yer bulmak bile büyük bir sıkıntı haline dönüşebilir. Bu yüzden de akla gelen ilk ve tek çözüm, modern çağın düzen anlayışı haline gelmiş olan organizerler olur. Yine de bu düzenleme ünitelerine yatırım yapmak istemeyenleriniz olabilir. Ama bu umutsuzluğa kapılmak için bir sebep değil. Çünkü aslında evde bulabileceğiniz ya da çok düşük fiyatlarla satın alabileceğiniz pek çok objeyi birkaç dokunuşla kendi özel yapım organizerinize dönüştürebilirsiniz. Nasıl mı? Gelin, anlatalım...

1) RUJLARINIZ İÇİN KAVANOZ KULLANIN

Rujlar, en çok satın alınan makyaj ürünleridir diyebiliriz. Çünkü her tür giysiye uyan çeşitli rujlara sahip olmak, her kadının hoşuna gider. Ancak bazı ruj koleksiyonları kontrolden çıkabilir. Böyle durumlarda ise genel olarak makyaj malzemelerini tanıdıklara vermek ya da ikinci el platformlarında satmak, tek çare olarak görülür. Ancak bilinmeyen bir şey de şudur ki bu iki yöntemin haricinde de bir çözüm vardır. Kavanoz! Evet doğru okudunuz, kavanoz kullanarak rujlarınızı düzene sokmak da bir seçenek. Tek yapmanız gereken dilediğiniz boyda ve şekilde kavanozlar alarak rujlarınızı gruplandırılmış şekilde içlerine yerleştirmek olacak.