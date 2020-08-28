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Makyaj malzemelerinizi bu tekniklerle düzene sokabilirsiniz! Çok şık görünecek...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Makyaj malzemeleri koleksiyonunuz genişse onca malzemeyi nasıl düzene sokacağınızı bilemeyebilirsiniz. Ancak bu yazıyı okuduktan sonra, tüm o makyaj malzemelerinizi en güzel şekilde sergilemeniz için imkan sağlayacak pek çok değişik yöntem öğrenmiş olacaksınız. Çünkü bu yazımızda değineceğimiz konu tamamıyla makyaj malzemelerini düzenlemek üzerine.

Makyaj malzemelerinizi bu tekniklerle düzene sokabilirsiniz! Çok şık görünecek...

Özellikle de makyaja ilgisi olan kişilerin makyaj malzemesi koleksiyonu oldukça geniş olur. Ancak geniş bir koleksiyona sahip olmak, bu koleksiyonu düzenli tutmayı zorlaştırabilir. Çünkü onca eşyayı değil düzenli tutmak, koyacak yer bulmak bile büyük bir sıkıntı haline dönüşebilir. Bu yüzden de akla gelen ilk ve tek çözüm, modern çağın düzen anlayışı haline gelmiş olan organizerler olur. Yine de bu düzenleme ünitelerine yatırım yapmak istemeyenleriniz olabilir. Ama bu umutsuzluğa kapılmak için bir sebep değil. Çünkü aslında evde bulabileceğiniz ya da çok düşük fiyatlarla satın alabileceğiniz pek çok objeyi birkaç dokunuşla kendi özel yapım organizerinize dönüştürebilirsiniz. Nasıl mı? Gelin, anlatalım...

1) RUJLARINIZ İÇİN KAVANOZ KULLANIN

Rujlar, en çok satın alınan makyaj ürünleridir diyebiliriz. Çünkü her tür giysiye uyan çeşitli rujlara sahip olmak, her kadının hoşuna gider. Ancak bazı ruj koleksiyonları kontrolden çıkabilir. Böyle durumlarda ise genel olarak makyaj malzemelerini tanıdıklara vermek ya da ikinci el platformlarında satmak, tek çare olarak görülür. Ancak bilinmeyen bir şey de şudur ki bu iki yöntemin haricinde de bir çözüm vardır. Kavanoz! Evet doğru okudunuz, kavanoz kullanarak rujlarınızı düzene sokmak da bir seçenek. Tek yapmanız gereken dilediğiniz boyda ve şekilde kavanozlar alarak rujlarınızı gruplandırılmış şekilde içlerine yerleştirmek olacak.

2) FIRÇALARI DÜZENLERKEN KALEMLİK KULLANIN

Kaliteli bir makyajın sırrı, her ürüne uygun fırçayı kullanmakta gizli. Ancak bu, aynı zamanda pek çok fırçaya birden sahip olmak anlamına gelir. Haliyle fırçalar arttıkça da bakımları zorlaşır. Çünkü fırçaları temiz tutmanın yolu, sterilize etme işlemini tamamladıktan sonra doğru ortamda saklamaktan geçer. Bunu sağlamak için ise, eskiden satın alıp bir köşeye attığınız o kalemliklerden yardım alabilirsiniz.

3) KREM FARLAR İÇİN BOŞ RUJ PALETLERİNDEN YARARLANIN

Krem farları teker teker alıyor ancak onları koyacak yer bulamıyor musunuz? O zaman yalnız değilsiniz. Neyse ki çaresiz de değilsiniz. Çünkü bu sorununuzun kesin bir çözümü var. Krem farlarınızı boş ruj paletlerine doldurarak küçük konteynerler yerine tek bir paletle yer kazanabilirsiniz.

4) TOZ PALETLER İÇİN RAF SATIN ALIN

Toz paletleri düzenlemenin en iyi yolu: mutfak rafları satın almak. Çünkü bu sayede hem makyaj paletlerinizi güzelce sergileyebilir hem de her birini kolayca bulabilirsiniz! Ayrıca, makyaj blogunuz varsa kullanacağınız bu raflar sayesinde blogunuz için olağanüstü fotoğraflar çekebilme imkanı bulursunuz.

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