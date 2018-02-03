KADIN

Makyaj mucizesinin kanıtı 10 inanılmaz kadın!

Makyaj mucizesinin kanıtı 10 inanılmaz kadın!

Makyaj mucizesinin kanıtı 10 inanılmaz kadın!

Makyaj yaparak görünümümüzü değiştirmeyi, yüzümüzün parçalarını farklı gösterip vurgulamayı ya da gizlemeyi hepimiz iyi kötü beceriyoruz. Bu kadınlarlarsa öyle makyajlar yapıp değişiyorlar ki gözlerinize inanamayacaksınız!

Promise Phan

1

Beğendikleri ünlüye benzemek için bıçak altına yatan birçok insan var. Üstelik bu operasyonların sonuçları her zaman istendiği gibi olmuyor. Promise Phan isimli vlogger ise basit makyaj hileleriyle Jennifer Lopez'e tıpa tıp benzemeyi başarmış. Bu başarısıyla Youtube kanalında 5 milyon takipçisi var.

Nikkie

2

Youtuber Nikkie yaptığı makyajla 1950'lerin pin-up kızları gibi görünmeyi başarıyor ve doğru bir göz ve dudak makyajıyla farklı bir zaman dilimine yolculuk yapmanın mümkün olduğunun canlı kanıtı haline geliyor.

Monique Parent

3

Yaşınız ilerledikçe makyaj yapmayı bırakırız fikri Monique Parent için geçerli değil. 100 binden fazla abonesi olan kanalında orta yaş ve üzeri kadınlar için makyaj önerileri veriyor ve harikalar yaratıyor.

Destiny Godley

4

Destiny Godley kanalında özellikle föndoten ve highlighter kullanarak kontör yapmanın inceliklerini öğretiyor ve abonelerinden aldığı tepkiler de bu konuda ne kadar başarılı olduğunun kanıtı oluyor.

Lisa Eldridge

5

Yüzünde gül hastalığından kaynaklanan kızarıklıklar olan Lisa Eldridge Youtube kanalında bu tür hastalıklar yüzünden cilt problemleri yaşayan kadınların soluk makyajlarla kendilerini saklamamaları gerektiğini anlatan canlı, parlak makyajlarla herkese cesaret veriyor.

Shalom Blac

6

Makyaj keyif için kullanılabileceği gibi daha ciddi durumlarda da işe yarayan bir şey haline geliyor. Yüzünde kötü bir yangından kurtulan ve yüzünde ciddi yanıklar bulunan Shalom Blac bunun en iyi örneklerinden biri. 9 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu yüzü yanan youtuber Shalom Blac 400 bine yaklaşan takipçisine bu tür talihsiz durumlarda bile kendine olan güvenini kaybetmemenin ve hayata bağlanmanın önemini anlatıyor.

Christen Dominique

7

Youtube kanalında 3 milyondan fazla abonesi olan Christen Dominique şimdiden güzellik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Videolarında yüzünün yarısını makyajlı yarısını makyajsız gösteren Christen Dominique'in sırrı yüzünüzü gizlemek değil tam tersine vurgulayıp zenginleştirmek.

Em Ford

8

Hepimiz bir sabah uyanıp yüzümüzü kaplayan sivilcelerle karşılaştık ve nasıl kurtulacağımızı kara kara düşündük mutlaka. Em Ford da bu konuya kafa yormuş olacak ki Youtube kanalında sivilceli yüzünü sergilemişti. Bu yüzden birçok negatif yorum alan genç kadın eleştirilere kulaklarını tıkayıp cilt problemlerini en doğru şekilde kapatacak makyaj hilelerini paylaşmaya devam ediyor.

Marina Mamic

9

Makyajla kendi cinsiyetinizden birine tamamen benzemek yeterince zor. Bir de karşı cinsten birinin tıpa tıp aynısı olduğunuzu düşünün? Marina Mimic neredeyse imkansızı başarıyor ve Johnny Depp'in tıpatıp aynısı oluyor.

Chrisspy

10

Birçok makyaj trendiyle ilgili videoları olan ve makyajsız haliyle çok sevimli bir görüntü sunan Chrisspy 2 milyondan fazla abonesine makyajın sadece güzel görünmek için değil aynı zamanda korkutucu olmak için de kullanıldığını eğlenceli şekilde anlatıyor.

Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

En Çok Okunanlar

1 Bir erkeğin gözünden bir kadınla yaşamak! Bir erkeğin gözünden bir kadınla yaşamak!
2 Vajina yogasıyla orgazm noktalarını öğretiyor Vajina yogasıyla orgazm noktalarını öğretiyor
3 Damarlardaki pıhtıya dikkat! Önemsenmemesi ölüme neden oluyor Damarlardaki pıhtıya dikkat! Önemsenmemesi ölüme neden oluyor
4 2018 Şubat ayı aylık burç yorumları 2018 Şubat ayı aylık burç yorumları
5 Dışkı rengine ve şekline göre sağlığı kontrol etmenin yolları Dışkı rengine ve şekline göre sağlığı kontrol etmenin yolları
6 Sadece kadınların anlayabileceği sütyen problemleri Sadece kadınların anlayabileceği sütyen problemleri

Haftanın En İyileri

1 Bu egzersizler yalnızca bir dakikanızı alacak! Bu egzersizler yalnızca bir dakikanızı alacak!
2 Cinsel meditasyon nasıl yapılır? Cinsel meditasyon nasıl yapılır?
3 Cinsel yaşamı öldüren hastalıklar Cinsel yaşamı öldüren hastalıklar
4 Yatakta bunları yapanlara zevk garantisi var! Yatakta bunları yapanlara zevk garantisi var!
5 Kadınlar artık daha iyi orgazm olacak Kadınlar artık daha iyi orgazm olacak
6 31 Ocak Aslan burcunda tam ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkileri 31 Ocak Aslan burcunda tam ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkileri
Aşk

Bir erkeğin gözünden bir kadınla yaşamak!

YAŞAM

Dilimiz mi dönmüyor öğrenmeyi mi reddediyoruz? Tüm Türkiye'nin yanlış telaffuz ettiği kelimeler

Öneriler

Vajina yogasıyla orgazm noktalarını öğretiyor

DAHA FAZLASI İÇİN >

Elleriniz donmadan dokunmatik ekran kullanabileceğiniz eldiven

Deren Sedenoğlu Deren Sedenoğlu
DAHA FAZLASI İÇİN >

Bildiğimiz betonla yapabileceğiniz çok şık 4 obje

Ilgın Tufan Ilgın Tufan
BURÇLAR - ASTROLOJİ

2018 Şubat ayı aylık burç yorumları

GENEL

Yaşlanmanın az bilinen 5 belirtisi!

Sağlık

Yarık dudak-damak sorunu kader değil, tedavi edilebilir

YAŞAM

Hem de en özelinden! Ünlülerin anlatayım da kurtulayım dediği itirafları

Kendin Yap

Mağazalarda ateş pahasına satılan 12 ev yapımı güzellik ürünü

Kendin Yap

Mum lekesi nasıl çıkar?

Kendin Yap

Mutfakta elimizi ayağımıza dolaştıran durumlar için 6 çözüm

Aksesuarlar

Havluları beyazlatmanın en doğal 5 yolu

İlişkiler

Japonya'da gençler seks yapmaktan kaçınıyor

GENEL

Kendi kanınızdan gelen ışıltı ve canlılık: PRP uygulaması