Makyaj mucizesinin kanıtı 10 inanılmaz kadın!

Makyaj yaparak görünümümüzü değiştirmeyi, yüzümüzün parçalarını farklı gösterip vurgulamayı ya da gizlemeyi hepimiz iyi kötü beceriyoruz. Bu kadınlarlarsa öyle makyajlar yapıp değişiyorlar ki gözlerinize inanamayacaksınız!

Promise Phan

Beğendikleri ünlüye benzemek için bıçak altına yatan birçok insan var. Üstelik bu operasyonların sonuçları her zaman istendiği gibi olmuyor. Promise Phan isimli vlogger ise basit makyaj hileleriyle Jennifer Lopez'e tıpa tıp benzemeyi başarmış. Bu başarısıyla Youtube kanalında 5 milyon takipçisi var.

Nikkie

Youtuber Nikkie yaptığı makyajla 1950'lerin pin-up kızları gibi görünmeyi başarıyor ve doğru bir göz ve dudak makyajıyla farklı bir zaman dilimine yolculuk yapmanın mümkün olduğunun canlı kanıtı haline geliyor.

Monique Parent

Yaşınız ilerledikçe makyaj yapmayı bırakırız fikri Monique Parent için geçerli değil. 100 binden fazla abonesi olan kanalında orta yaş ve üzeri kadınlar için makyaj önerileri veriyor ve harikalar yaratıyor.

Destiny Godley

Destiny Godley kanalında özellikle föndoten ve highlighter kullanarak kontör yapmanın inceliklerini öğretiyor ve abonelerinden aldığı tepkiler de bu konuda ne kadar başarılı olduğunun kanıtı oluyor.

Lisa Eldridge

Yüzünde gül hastalığından kaynaklanan kızarıklıklar olan Lisa Eldridge Youtube kanalında bu tür hastalıklar yüzünden cilt problemleri yaşayan kadınların soluk makyajlarla kendilerini saklamamaları gerektiğini anlatan canlı, parlak makyajlarla herkese cesaret veriyor.

Shalom Blac

Makyaj keyif için kullanılabileceği gibi daha ciddi durumlarda da işe yarayan bir şey haline geliyor. Yüzünde kötü bir yangından kurtulan ve yüzünde ciddi yanıklar bulunan Shalom Blac bunun en iyi örneklerinden biri. 9 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu yüzü yanan youtuber Shalom Blac 400 bine yaklaşan takipçisine bu tür talihsiz durumlarda bile kendine olan güvenini kaybetmemenin ve hayata bağlanmanın önemini anlatıyor.

Christen Dominique

Youtube kanalında 3 milyondan fazla abonesi olan Christen Dominique şimdiden güzellik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Videolarında yüzünün yarısını makyajlı yarısını makyajsız gösteren Christen Dominique'in sırrı yüzünüzü gizlemek değil tam tersine vurgulayıp zenginleştirmek.

Em Ford

Hepimiz bir sabah uyanıp yüzümüzü kaplayan sivilcelerle karşılaştık ve nasıl kurtulacağımızı kara kara düşündük mutlaka. Em Ford da bu konuya kafa yormuş olacak ki Youtube kanalında sivilceli yüzünü sergilemişti. Bu yüzden birçok negatif yorum alan genç kadın eleştirilere kulaklarını tıkayıp cilt problemlerini en doğru şekilde kapatacak makyaj hilelerini paylaşmaya devam ediyor.

Marina Mamic

Makyajla kendi cinsiyetinizden birine tamamen benzemek yeterince zor. Bir de karşı cinsten birinin tıpa tıp aynısı olduğunuzu düşünün? Marina Mimic neredeyse imkansızı başarıyor ve Johnny Depp'in tıpatıp aynısı oluyor.

Chrisspy

Birçok makyaj trendiyle ilgili videoları olan ve makyajsız haliyle çok sevimli bir görüntü sunan Chrisspy 2 milyondan fazla abonesine makyajın sadece güzel görünmek için değil aynı zamanda korkutucu olmak için de kullanıldığını eğlenceli şekilde anlatıyor.