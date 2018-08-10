Makyaj sanatçısı Marina Mimic imkansızı başarıyor

Hırvatistan'lı makyaj sanatçısı Marina Mamic, videoya başlarken önce fırçayla yüzünü şekillendiriyor. Çene, elmacık kemikleri ve burnunu şekillendiriyor. Bir şapka ve siyah bir peruk ile görünüşünü tamamlayarak Michael Jackson'a dönüşüyor.
Daha sonra Kanadalı aktör ve müzisyen Drake'e sonrasında ise Al Pacino'ya dönüşüyor.
Instagram ve Facebook kanallarında binlerce takipçisi bulunan Marina'ya övgü dolu yorumlar yapılıyor. Yapılan bazı yorumlar şöyle: ''Bu kadın bir şaka olmalı. Bu nasıl bir sanat ve bunu sadece makyaj malzemeleriyle yapıyor. Saygı duyuyorum.''
Gelen yorumlar karşısında takipçilerine teşekkür eden Mamic, ''Şu an ne kadar mutlu olduğumu tarif edemem. 2012 yılında makyaj videoları yapmaya başladım. İyi bir kameram, aydınlatmam, iyi makyaj malzemelerim bile yoktu. Ama bu beni durdurmadı.
Söylemek istediğim şey, hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Fazla paranız olmasa bile sahip olduklarınızı kullanın ve çok çalışın'' diye yazdı.
İşte MArina'nın instagram hesabında paylaşığı diğer dönüşümlerinden bazıları...
@lukamodric10 najbolji igrac svjetskog prvenstva! ???????????? Bravo Luka i bravo decki! Za mene ste prvaci i ponosna sam do neba na vas sve! ????❤️ Ostavili ste srce na terenu! Znam da sam rekla da cu radit novu transformaciju ako nasi osvoje prvenstvo, ali sta kazete ju napravim bez obzira sto smo drugi? DA ili NE?! Tagirajte svog omiljenog hrvatskog nogometasa i odabrat cu jednog u kojeg cu se transformirati ???? ... #croatia #cro #proud #sp #sp2018 #worldcup #worldcup2018 #ootd #hrvatska #neopisivo #makeup #mua #makeupbyme #ootd #cheering #cheerleader #⚽️ @hrvat_s_ponosom @priznajem.hrvatsam #lukamodric
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