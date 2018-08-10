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Makyaj sanatçısı Marina Mimic imkansızı başarıyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
MAKYAJ HABERLERİ  | 10.08.2018 10:44 | Son Güncelleme

Yetenekli makyaj sanatçısı Marina Mamic, inanılmaz makyaj videolarıyla şaşkına çeviriyor. Michael Jackson, Cara Delevingne, Mariah Carey, Drake ve hatta Al Pacino'nun Scarface'deki karakterine bile dönüşen Mamic'in instragram'da, 132 bin Facebook'ta ise 600 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Makyaj sanatçısı Marina Mimic imkansızı başarıyor

Hırvatistan'lı makyaj sanatçısı Marina Mamic, videoya başlarken önce fırçayla yüzünü şekillendiriyor. Çene, elmacık kemikleri ve burnunu şekillendiriyor. Bir şapka ve siyah bir peruk ile görünüşünü tamamlayarak Michael Jackson'a dönüşüyor.

Daha sonra Kanadalı aktör ve müzisyen Drake'e sonrasında ise Al Pacino'ya dönüşüyor.

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Instagram ve Facebook kanallarında binlerce takipçisi bulunan Marina'ya övgü dolu yorumlar yapılıyor. Yapılan bazı yorumlar şöyle: ''Bu kadın bir şaka olmalı. Bu nasıl bir sanat ve bunu sadece makyaj malzemeleriyle yapıyor. Saygı duyuyorum.''

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Gelen yorumlar karşısında takipçilerine teşekkür eden Mamic, ''Şu an ne kadar mutlu olduğumu tarif edemem. 2012 yılında makyaj videoları yapmaya başladım. İyi bir kameram, aydınlatmam, iyi makyaj malzemelerim bile yoktu. Ama bu beni durdurmadı.

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Söylemek istediğim şey, hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Fazla paranız olmasa bile sahip olduklarınızı kullanın ve çok çalışın'' diye yazdı.

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İşte MArina'nın instagram hesabında paylaşığı diğer dönüşümlerinden bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
Marina Mimic makyaj dönüşümü

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