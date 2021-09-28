Bunları yapmadan yatarsanız cildiniz sağlığını kaybedebilir! İşte makyajı mıknatıs gibi çekip temizleyen doğal ürünler

Yoğun geçen bir günün ardından makyajı hızlıca temizleyip bir an önce ayaklarını uzatmayı hangi kadın istemez ki? Fakat derinlemesine bir makyaj temizliği için genelde sert kimyasal içerikli ürünlere başvuruluyor. Bu temizleme malzemeleri hem çok pahalı hem de cildiniz için zararlı olabiliyor. Neyse ki birçok doğal ürün de iş görüyor. İşte hem bütçeye hem de cilde dost olan 6 doğal makyaj temizleme ürünü...

ZEYTİNYAĞI

Cildinizi makyajdan arındıracak ilk ürün sizi mutfakta bekliyor.

Mutfağa gidin ve birkaç damla zeytinyağını parmaklarınızla hafifçe masaj yaparak cildinize uygulayın.

Ardından sert bir dokuya sahip olmayan peçeteyi ıslatarak yüzünüzü silin.

Eğer yüzünüzü hala çok yağlı hissederseniz zeytinyağlı sabundan faydalanabilirsiniz.

BAL

Mutfaktaki ürünlerden bahsederken bala değinmeden de olmaz. Bal besleyici özelliği sayesinde cildinizin nem dengesini korumasına da yardımcı olur.

Parmaklarınızla ince bir tabaka şeklinde balı alın ve masaj yaparak cildinize uygulayın.

Ardından hafifçe ıslattığınız bir pamuk yardımıyla yüzünüzü temizleyin.

BADEM YAĞI

Badem yağı, özellikle yağlı cilt tipine sahip olanlar için oldukça uygun bir makyaj temizleyici. Badem yağı ciltteki yağlanmayı azaltırken kaş ve kirpikleri de gürleştirir. Birkaç damla badem yağını tıpkı zeytinyağı gibi parmak uçlarınızla masaj yaparak cildinize uygulayabilirsiniz.

ALOE VERA YAĞI

Özellikle zor çıkan göz makyajını temizlemek için aloe vera yağı kullanmak iyi bir seçim olabilir. Bu sayede hassas bir makyaj temizliğine ve cildin toparlanmasına katkı sağlar. Eğer ciltte oluşmuş kızarıklıklar varsa aloe vera bunları da iyileştirir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Doğal yöntemle makyaj temizleme denizce ilk akla gelen ürün elbette ki Hindistan cevizi yağı... Hindistan cevizi yağı yalnızca makyajı arındırmakla kalmaz. Aynı zamanda cildi besleyerek yaşlanmasını, kırışmasını ve kurumasını engeller.

YOĞURT

Makyaj temizliği konusunda güvenebileceğiniz bir ürün için yine mutfağa alalım. Oldukça tuhaf görünüyor fakat yoğurt, makyaj temizleme konusunda en az alternatifleri kadar güzel bir iş çıkarıyor.