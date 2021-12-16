Bu yöntemlerle elmacık kemikleri daha dolgun, bakışlar daha çekici! Makyajda kontür uygulamaları nasıl yapılır?

Makyajı yalnızca yüzünüze renk vermek için değil, bazı kusurları gizleyip beğendiğiniz özelliklerinizi ön plana çıkarmak için kullanıyorsanız birkaç basit kontür uygulamasıyla bunu başarabilirsiniz.
Gözler, yüzde en fazla dikkati çeken bölge. Gözlerinizi daha belirgin bir hale getirmek için göz şeklinizi bilmeniz gerekiyor. Her göz şekli için ayrı kontür uygulamaları yapılabilir.
Düşük gözlere sahipseniz göz kapağının katlanma bölgesi için açık kahve tonlarında farlar kullanın. Gözleri daha kalkık göstermek için kaş kemiği ve göz pınarına aydınlatıcı uygulayın. Kirpik diplerine eyeliner sürmeyi de ihmal etmeyin.
Büyük gözlere sahip olanlar göz pınarlarına koyu renkler uygulayabilir. Gözün geri kalan kısımlarında açık far renkleri kullanarak gözlerinizi daha küçük gösterebilirsiniz.
Burnunuzu olduğundan ince ve küçük göstermek için burun kemiğinizi kontür yardımıyla şekillendirin. Bunun için açık renk bir kontürle burun kemiği boyunca bir çizgi çekin ve kontürü burun ucuna nokta şeklinde uygulayın.
Burnunuzun kenarlarına ise daha koyu renkli bir kontür uygulayın.
Kalkık bir burun için burnunuzun ucuna aydınlatıcı sürebilir ve hemen altına koyu kontür uygulayabilirsiniz.
Elmacık kemiğinin hemen altına, cildinizden daha koyu tonda bir kontür çizgisi çekin, kalkık bir elmacık kemiği için kontürü yukarıya doğru yayın.
Doğal bir görünüm için yumuşak tonlarda bir allık kullanın ve allığı elmacık kemiğinden başlayarak şakaklara doğru uygulayın.
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