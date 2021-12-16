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Bu yöntemlerle elmacık kemikleri daha dolgun, bakışlar daha çekici! Makyajda kontür uygulamaları nasıl yapılır?

16.12.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyaj yardımıyla yüzünüzün genel görüntüsünde küçük değişiklikler yapmanız mümkün. Farklı kontür uygulamalarıyla elmacık kemiklerinizi daha dolgun, burnunuzu daha küçük, dudaklarınızı ise daha büyük gösterebilirsiniz. Sizi rahatsız eden bölgeleri gizleyip beğendiğiniz özelliklerinizi ön plana çıkararak hayalinizdeki görüntüye kavuşmak için birkaç küçük kontür hilesi yeterli. Detaylar yazımızda.

Bu yöntemlerle elmacık kemikleri daha dolgun, bakışlar daha çekici! Makyajda kontür uygulamaları nasıl yapılır?

Makyajı yalnızca yüzünüze renk vermek için değil, bazı kusurları gizleyip beğendiğiniz özelliklerinizi ön plana çıkarmak için kullanıyorsanız birkaç basit kontür uygulamasıyla bunu başarabilirsiniz.

GÖZLERİ ÇEKİK GÖSTERMEK İÇİN AYDINLATICI UYGULAYIN

Gözler, yüzde en fazla dikkati çeken bölge. Gözlerinizi daha belirgin bir hale getirmek için göz şeklinizi bilmeniz gerekiyor. Her göz şekli için ayrı kontür uygulamaları yapılabilir.

  • Düşük gözlere sahipseniz göz kapağının katlanma bölgesi için açık kahve tonlarında farlar kullanın. Gözleri daha kalkık göstermek için kaş kemiği ve göz pınarına aydınlatıcı uygulayın. Kirpik diplerine eyeliner sürmeyi de ihmal etmeyin.

  • Büyük gözlere sahip olanlar göz pınarlarına koyu renkler uygulayabilir. Gözün geri kalan kısımlarında açık far renkleri kullanarak gözlerinizi daha küçük gösterebilirsiniz.

  • Küçük gözlere sahip olanlar ise göz pınarı dahil gözün iç tarafını aydınlatıp gözün dışına doğru koyu renkler tercih edebilir. Gözün ortasında biten yarım eyeliner çizgisi sizin için doğru bir uygulama olur.

BURUN KEMİĞİNİZİ KONTÜRLE ŞEKİLLENDİRİN

  • Burnunuzu olduğundan ince ve küçük göstermek için burun kemiğinizi kontür yardımıyla şekillendirin. Bunun için açık renk bir kontürle burun kemiği boyunca bir çizgi çekin ve kontürü burun ucuna nokta şeklinde uygulayın.

  • Burnunuzun kenarlarına ise daha koyu renkli bir kontür uygulayın.

  • Kalkık bir burun için burnunuzun ucuna aydınlatıcı sürebilir ve hemen altına koyu kontür uygulayabilirsiniz.

  • Doğal bir görünüm için uyguladığınız tüm kontür çizgilerini uygun bir fırça ya da süngerle iyice yaymayı unutmayın.

KALKIK ELMACIK KEMİKLERİ İÇİN KONTÜRÜ YUKARI DOĞRU YAYIN

  • Elmacık kemiğinin hemen altına, cildinizden daha koyu tonda bir kontür çizgisi çekin, kalkık bir elmacık kemiği için kontürü yukarıya doğru yayın.

  • Doğal bir görünüm için yumuşak tonlarda bir allık kullanın ve allığı elmacık kemiğinden başlayarak şakaklara doğru uygulayın.

  • Son olarak elmacık kemiklerinin üzerine ışıltılı bir highlighter sürün. Böylece tüm odağı elmacık kemiklerinizde toplayabilirsiniz.

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