Gün ortasında akıp giden makyaj derdine son! Makyajı çok daha kalıcı hâle getirmenin püf noktaları

Siz de her sabah dakikalarca uğraşarak yaptığınız makyajın gün ortasında dağılıp solmasından artık bıktıysanız doğru yerdesiniz. İşte, kalıcı makyajın püf noktaları...

CİLDİ ÖLÜ DERİLERDEN ARINDIRIN

İyi arındırılıp dinlendirilmemiz bir cilt, makyajı kusmaya daha meyilli olur. Gece uyumadan yapacağınız peeling uygulaması, siz uyurken cildinizi dinlendirip yeni güne hazırlar. Gece bu rutininizi atladıysanız sabah bir havluyu ılık su ile ıslatıp yüzünüzü nazikçe ovalamayı deneyin. Havlu peeling etkisi yapar ve cildinizi arındırır.

NEMLENDİRME ŞART

Peeling işlemi ile cilt ölü tabakadan arındı. Hemen ardından bir nem maskesi veya nemlendirici krem ile cildinizi iyice neme doyurun. Nemli, ıslak bir ciltte makyaj daha canlı ve sağlıklı görünür. Kuru, nemden yoksun kalan cilde uygulanan makyaj ise çizgilere dolmaya ve akmaya daha meyilli olur.

MAKYAJ BAZI EDİNİN

Makyaj bazına değinmeden kalıcı makyaj sırlarını anlatmak olmaz. Gün boyu akmayan makyajın başkahramanlarından biri, makyaj bazı. Kullandığınız ürünlerin kapatıcılığını ve kalıcılığını arttırmak için nemlendiriciden sonra mutlaka makyaj bazı uygulayın. Ardından fondöten, kapatıcı ya da BB kreminizi sürüp pürüzsüz bir cilt görünümüne kavuşabilirsiniz.

WATERPROOF ÜRÜNLER TERCİH EDİN

Makyajınızı yaparken uygulayacağınız teknikler kadar kullanacağınız ürünler de oldukça önemli. Gün içerisinde makyajınızın akmaması için waterproof özelliği olan ürünler kullanmaya özen gösterin. Böylece terleme, yağmur gibi olumsuzluklardan korkmanıza gerek kalmaz.

SABİTLEYİCİ PUDRAYI İHMAL ETMEYİN

Özellikle yağlı ciltler için olmazsa olmaz bir aşama. Fondötenin kremsi yapısını alan, parlaklığı emen ve makyajı adeta donduran sabitleyici pudralar; yağlı ciltlerin kurtarıcısı. Bir fırça ile tampon hareketlerle makyajınızın üzerinden geçin ve gün boyu kalıcı makyajın tadını çıkarın.

BAKİNG TEKNİĞİ

Baking tekniği, makyajın pişirme aşaması olarak bilinir. Yoğun yapılı bir toz pudrayı alın ve burun kenarları, göz altları, gülümseme çizgilerine uygulayın. 5 dakika beklettikten sonra geniş bir fırça yardımı ile süpürün. Bekleyen toz pudra, alt katmanlardaki ürünlerin ısınıp cilt ile bütünleşmesini sağlar ve kalıcılığını arttırır.



