KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Gün ortasında akıp giden makyaj derdine son! Makyajı çok daha kalıcı hâle getirmenin püf noktaları

Gün ortasında akıp giden makyaj derdine son! Makyajı çok daha kalıcı hâle getirmenin püf noktaları

03.12.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sabah kısıtlı vaktinizi kullanarak ve özenerek yaptığınız mükemmel makyajınız, siz evden çıktıktan bir süre sonra o kadar da mükemmel görünmemeye başlıyor olabilir. Gün ortasında akmaya başlayan ya da silinen makyajınız, tazelemeye de vaktiniz yoksa bütün enerjinizi emebilir. Peki, makyajın gün boyu kalıcı olması için neler yapılabilir?

Gün ortasında akıp giden makyaj derdine son! Makyajı çok daha kalıcı hâle getirmenin püf noktaları

Siz de her sabah dakikalarca uğraşarak yaptığınız makyajın gün ortasında dağılıp solmasından artık bıktıysanız doğru yerdesiniz. İşte, kalıcı makyajın püf noktaları...

CİLDİ ÖLÜ DERİLERDEN ARINDIRIN

İyi arındırılıp dinlendirilmemiz bir cilt, makyajı kusmaya daha meyilli olur. Gece uyumadan yapacağınız peeling uygulaması, siz uyurken cildinizi dinlendirip yeni güne hazırlar. Gece bu rutininizi atladıysanız sabah bir havluyu ılık su ile ıslatıp yüzünüzü nazikçe ovalamayı deneyin. Havlu peeling etkisi yapar ve cildinizi arındırır.

NEMLENDİRME ŞART

Peeling işlemi ile cilt ölü tabakadan arındı. Hemen ardından bir nem maskesi veya nemlendirici krem ile cildinizi iyice neme doyurun. Nemli, ıslak bir ciltte makyaj daha canlı ve sağlıklı görünür. Kuru, nemden yoksun kalan cilde uygulanan makyaj ise çizgilere dolmaya ve akmaya daha meyilli olur.

MAKYAJ BAZI EDİNİN

Makyaj bazına değinmeden kalıcı makyaj sırlarını anlatmak olmaz. Gün boyu akmayan makyajın başkahramanlarından biri, makyaj bazı. Kullandığınız ürünlerin kapatıcılığını ve kalıcılığını arttırmak için nemlendiriciden sonra mutlaka makyaj bazı uygulayın. Ardından fondöten, kapatıcı ya da BB kreminizi sürüp pürüzsüz bir cilt görünümüne kavuşabilirsiniz.

WATERPROOF ÜRÜNLER TERCİH EDİN

Makyajınızı yaparken uygulayacağınız teknikler kadar kullanacağınız ürünler de oldukça önemli. Gün içerisinde makyajınızın akmaması için waterproof özelliği olan ürünler kullanmaya özen gösterin. Böylece terleme, yağmur gibi olumsuzluklardan korkmanıza gerek kalmaz.

SABİTLEYİCİ PUDRAYI İHMAL ETMEYİN

Özellikle yağlı ciltler için olmazsa olmaz bir aşama. Fondötenin kremsi yapısını alan, parlaklığı emen ve makyajı adeta donduran sabitleyici pudralar; yağlı ciltlerin kurtarıcısı. Bir fırça ile tampon hareketlerle makyajınızın üzerinden geçin ve gün boyu kalıcı makyajın tadını çıkarın.

BAKİNG TEKNİĞİ

Baking tekniği, makyajın pişirme aşaması olarak bilinir. Yoğun yapılı bir toz pudrayı alın ve burun kenarları, göz altları, gülümseme çizgilerine uygulayın. 5 dakika beklettikten sonra geniş bir fırça yardımı ile süpürün. Bekleyen toz pudra, alt katmanlardaki ürünlerin ısınıp cilt ile bütünleşmesini sağlar ve kalıcılığını arttırır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!""Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!"
PARTNERMurat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!Murat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!
Tonlarca para harcamanıza gerek yok! Tonlarca para harcamanıza gerek yok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Haluk Levent'ten Bakan Koca'ya 'SMA' sitemi: Ne yapacağız şimdi?

Haluk Levent'ten Bakan Koca'ya 'SMA' sitemi: Ne yapacağız şimdi?

Kıl köklerini zayıflatarak tüyleri azaltıyor

Kıl köklerini zayıflatarak tüyleri azaltıyor

İletişim ve ulaşımda zor bir gün olabilir

İletişim ve ulaşımda zor bir gün olabilir

Gökçe Bahadır'ın 20 bin TL'lik elbisesine alternatifler

Gökçe Bahadır'ın 20 bin TL'lik elbisesine alternatifler

Mucize gibi her kombine uyan hırkalar

Mucize gibi her kombine uyan hırkalar

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı bir stil için mini elbise-uzun çizme kombinleri

Çarpıcı bir stil için mini elbise-uzun çizme kombinleri

Bugün pozitif enerjiler hakim!

Bugün pozitif enerjiler hakim!

1500 TL altı güvenli ve hesaplı bebek arabaları

1500 TL altı güvenli ve hesaplı bebek arabaları

Saçları hızlı uzatmanın yolu!

Saçları hızlı uzatmanın yolu!

22-28 Kasım haftalık burç yorumları

22-28 Kasım haftalık burç yorumları

Mat ve yıpranmış diye üzülmeyin!

Mat ve yıpranmış diye üzülmeyin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.