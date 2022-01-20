Makyajın gizli kahramanı pudra nasıl sürülür? Pudra ile hangi teknikler uygulanabilir?

Makyaj çantaları karıştırıldığında hemen hemen her çantada pudraya denk gelmeniz mümkün. Farklı çeşitler ve değişik teknikler derken pudra sürmek makyajın vazgeçilmez adımı haline geldi. "İyi de pudrayı nasıl süreceğim?" dediğinizi duyar gibiyiz. Merak etmeyin, onu da anlatacağız!

Kusursuz bir makyaj için pudra nasıl sürülür?

Pudra sürmek aslında son derece basit bir işlem. Ancak öncesinde transparan, toz ya da ışıltılı pudra gibi seçenekler arasından bir seçim yapmanız gerek. Bu seçenekler nasıl görüneceğiniz konusunda önemli bir role sahip. Hemen hemen her pudra çeşidini aynı teknikle uygulamanız mümkün. Doğru teknik için makyaj süngeri, pudra, fondöten ve yumuşak uçlu bir fırça gerekiyor. Daha sonra aşağıda sıraladığımız adımlar izlenmeli:

Yüzünüzü güzelce temizleyip nemlendirin. Kalıcı bir makyaj için önce makyaj astarı kullanabilirsiniz.

Cildinizde lekeler varsa ilk önce kapatıcı uygulayın.

Daha sonra yüzünüze fondöten sürün. Fondöteni yüzünüzün her yerine eşit oranda sürmeye dikkat edin.

Pudra, mutlaka kapatıcı ve fondöten uygulamasından sonra sürülmeli. Kullanacağınız pudrada fondöten özelliği varsa astarın ardından direkt uygulayabilirsiniz.

Pudrayı cildinize bir sünger yardımıyla uygulayın. Yüzün her yerine eşit oranda dağıtmanız çok önemli. Bu sayede makyajınız daha doğal görünür.

Fırça ile sürecekseniz fırçaya bir miktar pudra alın. Ardından fazlalıkları sallayarak dökün ve yüzünüzde uzun uzun gezdirerek sürün.

Boyun bölgenize de uygularsanız cildinizin renk tonu eşit görünür.

Kuru cilt tipine sahip kişiler pudrayı sadece T bölgesine ve göz altlarına sürmeli. Yağlı cilt tipine sahip olanlar ise uygulama sırasında daha fazla pudra kullanmalı.

Hızlı kapama istiyorsanız sünger kullanmayı tercih etmeli, cilt tonuna yakın bir renk seçmelisiniz.

1. Jane Iredale toz pudra ile cildinizi baştan yaratın!

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Size bir sürü özellik sunan bir pudra hayal edin... İşte o ürün Jane Iredale Toz Pudra! Ürün, mükemmel kapatma özelliği sayesinde cildinizdeki tüm kusurları örtüyor. Üstelik buna koyu renkli cilt lekeleri de dahil! Ayrıca cildinizde gözenek görüntüsü oluşturmuyor. İçeriğinde paraben ve boya gibi zararlı maddeler olmadığı için Jane Iredale Toz Pudra fazlasıyla avantajlı bir ürün. İnce katmanlar halinde sürerek cildinize eşit bir şekilde yayılmasını sağlamanız gereken ürün, hem fırça hem süngerle kullanıma uygun. Özel formülü sayesinde cildi besleyen ve yumuşatan bu pudra, 40 dakikaya kadar suya dayanıklı.

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2. Makyajda profesyonel deneyimi NYX ile yaşayın!

Mat bitişli özelliği sayesinde makyajın son adımı için son derece ideal olan Nyx Sabitleyici Pudra, binbir emek harcayarak yaptığınız makyajınızı gün boyu sabit tutuyor. Hatta göz altlarını sabitlemek için dahi kullanılabiliyor. Vegan formülü ise dikkat çeken bir diğer özelliği. Porselen gibi pürüzsüz bir cilt görünümüne imza atan ürün, makyaj sonrası yüzde oluşan parlak görüntüyü atarak yerini doğal bir görünüme bırakıyor. Bu sayede cildiniz hem dinç hem aydınlık bir renge sahip oluyor. Üstelik bu serinin transparan seçeneği de mevcut!

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3. Pudra önerisinde L’Oréal Paris'i es geçmek olur mu? Tabii ki olmaz!

Makyaj ürünleri dendiği zaman kimin aklına L’Oréal Paris gelmez ki? True Match Pudra, mükemmel dokusuyla gönülleri fethetmeyi başarıyor. Cilde kusursuz bir biçimde yayılması, adeta yüzünüzde pudra yokmuş hissi uyandırıyor. Açık renk tonuna sahip kişilerin tereddüt etmeden kullanabilecekleri bu ürün, üstün kapatıcı özelliği ile aynadaki görüntüye aşık olmanızı sağlayacak! Kutusundaki ayna ve sünger detayı ise keyifli bir kullanımı beraberinde getiriyor. Size de kusursuz makyajın ve şahane görünümün tadını çıkarmak kalıyor...

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4. "Pudranın transparanı olur mu?" demeyin, Maybelline ile olur!

Tüm cilt tiplerine uygun Maybelline Master Fix Pudra ile pürüzsüz bir görünüme merhaba demeye hazır olun! Transparan renk tonu, cildinize doğal bir dokunuş yapıyor, böylece makyajınız oldukça hoş görünüyor. Ayrıca müjde, uzun süre kalıcı formülü sayesinde makyajınızı tekrar tekrar tazelemek zorunda değilsiniz! Sabitleyici özelliği ile makyajınızın kalıcılığını adeta nirvanaya çıkaran ürünün uygulaması da son derece pratik. Yeterli miktarda pudrayı fırçanıza alıp yumuşak masaj hareketleriyle cildinize yedirin. Uygulama sırasında cildinizde pürüzsüz bir şekilde aktığını göreceksiniz. İşte size kusursuz bir deneyim!

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5. Flormar'ın kadifemsi etkisini yüzünüzde hissedin!

Kadife denince içiniz bir hoş oldu değil mi? Fırça ya da sünger yardımıyla kolayca sürebileceğiniz Flormar Pudra, hafif bir yapıya sahip. Makyajınızı ışıltılı ya da mat bitişlerle sonlandırmak için bundan daha iyi bir seçim olamaz! İçeriğindeki E vitamini sayesinde güneşin yaşlandırıcı etkisine karşı koruma sağlayan ürün, ciltteki nem dengesini koruma konusunda da bir hayli başarılı. 10'dan fazla renk seçeneği bulunan Flormar Pudra ile cildinize en uygun seçeneği bulmanız çok kolay!

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6. Catherine Arley Pudra ile aynalardan kaçmaya son!

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Makyaj yapan herkes, hayatında bir kere de olsa Catherine Arley'i duymuş olmalı. Pudra denildiği zaman akla ilk gelen markalar arasındaki Catherine Arley, bu konudaki klasik seçimlerden biri. İpeksi dokusu sayesinde cildinize kolayca nüfuz ettiği için her yerde duyduğunuz kadife görünümü bu ürünle yakalamanız mümkün. Mikronize pigment detayları, cildinizin renk tonunun bütünlük içinde olmasını sağlıyor. Bu sayede sanki makyaj yapmamışsınız gibi doğal bir görünüm ortaya çıkıyor.

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7. Besleyici pudra arayışınız Golden Rose ile son buluyor!

Golden Rose Mineral Terracotta Pudra, besleyici ve ipeksi yapısıyla kusursuz makyajın kapılarını aralıyor. Mükemmel bir kapatıcılığı olan ürün, tüm cilt kusurlarınızı örtüyor. İçeriğinde yer alan magnezyum, kaolin ve mika gibi mineraller, makyaj esnasında cildinizi besliyor. Ayrıca çevreden gelebilecek zararlı faktörlere karşı da koruma kalkanı oluşturuyor. 8 farklı renk seçeneğiyle sunulan bu ürün sayesinde cildinize uygun tonu bulmanız çok kolay! Öyleyse kusursuz bir makyaj deneyimine hazır olun diyelim mi?

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8. Pastel Transparan Pudra ile makyaj sabitlemek artık çocuk oyuncağı!

Pastel'in şanını duymayan yok! Yıllardır favori kozmetik markalarından biri olan Pastel, pudra konusunda da iddiasını sürdürüyor. Özel olarak hazırladığı transparan pudra ile makyajda kusursuzluğu vadediyor. Mavi ışık koruyuculu yapısı, dijital cihazlardan gelen zararlı ışınlara karşı koruma sağlıyor. Ayrıca ışığı kırıp ciltteki kırışıklık görüntüsünü azaltma konusunda da bir hayli başarılı. Hem makyajlı hem makyajsız cilde uygulanabilen ürünün hafif toz yapısı, ilk andan itibaren size uygulama kolaylığı sunuyor. Kalıcılık ve sabitleme konusundaki etkileri de düşünüldüğünde bu ürünü seçmemeniz için hiçbir neden yok gibi!

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