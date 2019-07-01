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'Makyajın Gücü' diyerek şöhretin kapılarını araladı, yıllar sonra itiraf etti: Zorla yayınladım

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 01.07.2019 16:26 | Son Güncelleme

Viral olan makyaj videosuyla geçtiğimiz yıllara damga vuran ve o günden sonra ününe ün katan makyaj vloggerı Nikkie de Jager yıllar sonra yayınladığı video hakkında konuştu. Kendisini üne kavuşturan videoyu erkek arkadaşının ısrarıyla yayınlayan Nikkie, ''videonun böyle bir etki yaratacağını düşünmemiştim, zorla yayınladım'' dedi.

'Makyajın Gücü' diyerek şöhretin kapılarını araladı, yıllar sonra itiraf etti: Zorla yayınladım

Mayıs 2015'te 25 yaşında olan Nikkie de Jager, “Makyajın Gücü” adlı yedi dakikalık bir klibi paylaşmış, bu onun makyajlı ve makyajsız nasıl bir görünümde olduğunu göstermişti. Video yayınlanır yayınlanmaz genç kız şöhreti de yakalamıştı.

Yıllar sonra News.com'a konuşan genç kız videoyu aslında hiçbir zaman yüklemek istemediğini çünkü o görüntüsünden nefret ettiğini söyleyerek şöyle konuştu: 'Videoyu çekmiştim ama hoşuma gitmedi. Kimsenin de beğeneceğini düşünmedim. Ancak videoyu gören erkek arkadaşım görüntüyü göndermeye ikna etti ve bunun inanılmaz bir etkileşim oluşturacağını söyledi. Ve dediği giib oldu. Video'nun izlenme sayıları inanılmazdı ve abone sayısı çıldırmış gibi artıyordu. Rüyada gibiydim, kasırga gibiydi.'

Bugüne kadar 40 milyondan fazla kez izlenen videonun bir sonucu olarak Nikkie, 12 milyondan fazla Instagram takipçisi olan YouTube abone sayısına sahip güzellik endüstrisinde oldukça etkili bir yüz haline geldi.

Etkileyici yeteneği sayesinde tasarımcı Marc Jacobs’un ilk Sanat Danışmanı olurken, 2017'de Forbes “En İyi Etkileyenler” arasında yer aldı. Nikkie sanat danışmanlığının yanında Kim Kardashian gibi ünlülere de makyaj yapıyor.


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Nikkie de Jager makyaj vloggerı

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