Makyajınızdaki son dokunuşu yapmak için vazgeçilmez bir parça en iyi dipliner önerileri

Kökeni Eski Mısır'a kadar dayanan makyaj, ilk olarak göze çekilen sürmelerle başlamış. Yaklaşık 60 asırlık bir süreçten sonra günümüzde artık sayamayacağınız kadar çok çeşitte makyaj ürünü ortaya çıktı. Makyaj ürünleri arasında en çok tercih edilenlerden biri de diplinerlar. Gözlerin olduğundan çok daha çekici görünmesini sağlayan bu ürünler, makyajın ayrılmaz bir parçası hâline geldi. İşte göz makyajınızda gözlerinizin güzelliğini ortaya çıkartmanıza yardımcı olacak en iyi diplinerlar!

Dipliner ne demek?

Dipliner, keçe uçlu yapıya sahip bir göz makyaj malzemesi olarak sınıflandırılıyor. Genelde likit olarak üretilen ürün hem kalem şeklinde olabilir hem sürümü kolaylaştırmak için ayrı bir aplikatörü bulunabilir. "Dipliner nereye sürülür?" diye düşünüyorsanız ürün, tıpkı eyeliner gibi kirpik diplerinize uygulanır. İstediğiniz kalınlıkta bir çizgi çekerek o bölgenin belirgin hâle getirilmesi için kullanılır. Sivri ucu sayesinde hata yapma olasılığınız düşer. Eğer "Dipliner ne işe yarar?" gibi bir soru aklınızı kurcalıyorsa hemen cevaplayalım. Dipliner, uygulandığı bölgenin daha belirgin olmasını sağlar.

1. Mevsimi dert etmeden dipliner kullanmak isteyenlere: Pastel Waterproof Dipliner Black

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En iyi dipliner markası listesinde yer alan Pastel, çok seveceğiniz bir ürünle karşınızda! Suya dayanıklı bir yapıya sahip olan Pastel Waterproof Dipliner Black ile yaz kış fark etmeksizin akma derdi olmadan dilediğiniz şekilde dipliner çekebilirsiniz. Aplikatörünün konik olması, daha rahat bir tutuş sağlar. Böylece ister incecik, ister daha kalın çizgiler çekebilirsiniz. Kullandığınız dipliner kalıcı olsun ve dağılmasın istiyorsanız bir şans vermeniz gereken bir ürün. Üstelik dipliner üretilirken hayvanlar üzerinde deney yapılmamış, yani cruelty-free! Daha ne olsun?

2. Makyaj çantanızın vazgeçilmezi olacak: Farmasi Siyah Dipliner - Deeplook

Dipliner en iyi marka denilince akla ilk gelenlerden Farmasi'nin ürünü, kalın sünger ucu sayesinde hassas göz çevrenize zarar vermeden makyajınızı tamamlamanızı sağlar. Farmasi Siyah Dipliner - Deeplook'un hızlı kuruyan formülüyle bulaşma ya da akma gibi bir durumla karşı karşıya kalmazsınız. Sahip olduğu uçla pürüzsüz ve kesintisiz, istediğiniz kalınlıkta bir çizgi çekebilirsiniz. Oldukça canlı renkte bir dipliner arıyorsanız ürün tam size göre. 4.5 ml olması da "Hemen biter mi?" korkusu yaşamanıza fırsat vermeyecek. Ürünü kullanarak tek bir hareketle etkileyici bakışlara sahip olabilirsiniz!

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3. Suya dayanıklı yapısıyla favoriniz olacak: Catherine Arley Deep Black Matt Dipliner

Dipliner dendiğinde likit formları tercih ediyorsanız sıradaki ürünü çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok. Likit yapıdaki Catherine Arley Deep Black Matt Dipliner ile bakışlarınız daha çarpıcı olsun! Sivri, keçeden yapılmış ucuyla istediğiniz kalınlıkta çizgiler çekebilir ve şimdiye kadar çekilmiş en iyi diplinera sahip olabilirsiniz. Kalıcı yapısı sayesinde güneş altında uzun saatler geçirebilir ya da kar ve yağmur yağarken bile havanın tadını çıkarabilirsiniz. Paraben içermeyen özellikteki yapısı, cildinize zarar vermez. Farklı modellerde çekilmiş diplinerlar seviyorsanız aradığınız ürün karşınızda!

4. "En iyi dipliner hangisi?" sorusuna Flormar'dan cevap: Pretty Beauty Tattoo Studio Dipliner Siyah

Göz makyajı için kullanılan malzemeler gün içinde ne kadar kalıcı olursa o kadar çok tercih edilir çünkü kişiyi sık sık makyaj tazeleme derdinden kurtarır. Pretty Beauty Tattoo Studio Dipliner Siyah hem uygun fiyatlı olması hem kalitesi ile gönülleri fethediyor. Dipliner markası aramaları arasında neredeyse en çok beğenilen ürün, kalem şeklindeki yapısıyla kullanım kolaylığı sunuyor. Keskin çizgiler çizmenize yarayan ince ucuyla "Dipliner nasıl çekilir ki?" derdiyle uğraşmanıza gerek kalmaz. Bunun için ürünü iyice çalkaladıktan sonra kolayca göz bitiminden pınarına doğru tek bir çizgi çekebilirsiniz.

5. "Dipliner simsiyah olmalı." diyenler için: Alix Avien Ultra Siyah Dipliner

Tek seferde bile en iyi dipliner görünümüne kavuşmanıza yardım edecek Alix Avien Ultra Siyah Dipliner ile tanışın. Ultra siyah likit yapısıyla silik görünümden mustarip olmanıza gerek kalmayacak. Suya dayanıklı yapısı ile gün boyu çekici bakışlara sahip olmanıza yardımcı olur. Uzun gövdeli aplikatörü, daha kolay dipliner çekmenizi sağlar. Böylece makyajınızı kolayca tamamlayabilirsiniz. Paraben içermeyen formülü sayesinde ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Makyaj çantanızdan asla çıkarmak istemeyeceğiniz makyaj ürünleri arasına hızlı bir giriş yapacak kaliteli diplinerı sepetinize eklemeyi unutmayın!

6. Likit ve mat sevenler için: Beaulis Show It Dipliner

Gün boyu kalıcılık sağlayan likit yapılı Beaulis Show It Dipliner, dipliner çekmenizi kolaylaştıracak ucuyla sizi hemen kendine bağımlı hâle getirecek. Hem günlük makyajınızda hem özel davetler için yaptığınız makyajlarda kullanabileceğiniz ürünü çantanızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Likit olmasına rağmen mat yapısı sayesinde akma ve bulaşma yapmaz ve hemen kurur. İnce ucu sayesinde göz makyajınızı yaparken kolayca hareket etmenizi sağlar. Aynı zamanda istediğiniz şekilde dipliner çekmenize yardımcı olur. "En iyi diplinerı ben çekmek istiyorum." derseniz ürünü kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz!

7. Taşıması da kullanımı da çok kolay: Pierre Cardin Tattoo Dipliner

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"Dipliner nasıl yapılır?" sorusuna farklı bir soluk Pierre Cardin Tattoo Dipliner ile tanışmaya hazır olun! Ürünün kullanışlı ucu sayesinde eliniz titrese bile çok rahat bir şekilde dipliner uygulayabilirsiniz. Minimal boyutu sayesinde makyaj çantalarına sığar ve taşırken kolaylık sağlar. Keçe uçlu yapısı ile göz makyajınızı yaparken istediğiniz modeli çizebilmenize yardım eder. Suya karşı dayanıklı olduğu için tere, göz yaşına, suya meydan okur ve dağılmaz. Mat duruşuyla gözlerinizi ister daha büyük ister daha küçük göstermenizi sağlayacak ürüne mutlaka bir şans verin!

8. Klasik severler için: Essence Dip Eyeliner

Normale göre daha uzun bir aplikatöre sahip olduğu için dipliner çekerken zorluk yaşatmayacak bir ürünle karşınızdayız. Essence Dip Eyeliner, likit ve aynı zamanda mat yapıya sahip olduğundan parlak dipliner sevmeyen, klasik görünümden hoşlananlar için gayet uygun bir ürün. Doğal baza sahip ve kalıcı yapısı sayesinde günün her saati, mevsim şartlarını dert etmeden diplinerı kullanabilirsiniz. Keçe ucu ile istediğiniz modelde dipliner çekebilir ve bakışlarınızı daha da çekici hâle getirebilirsiniz. Giyimde de makyajda da klasik tarzı sevenlerdenseniz ürünü sepetinize eklemeyi unutmayın.

9. Kahverengi tutkunlarına: Note Cosmetics Elegant Matte Dipliner Waterproof Kahverengi 02

"Dipliner nedir?" sorusuna farklı bir anlam katan Note Cosmetics Elegant Matte Dipliner Waterproof Kahverengi 02, klasik siyah ürünlerin aksine kahverengi tonuyla göz alıcı bir makyaj görünümü sunar. Hem renkli hem zarif bir göz makyajına imza atan mat dipliner, makyajınızı görenlerin hayran bakışlarının mimarı olacak! Zorlu hava şartlarında bile akma veya bulaşma gibi bir durumla sizi karşı karşıya bırakmayan ürün, 17 saate kadar kalıcılık sözü de verir. Makyajını gün içinde uzun süre kullanan biriyseniz ürüne bir şans vermelisiniz!

10. Dipliner çekmekte zorlananlar için: Flormar Disk Uçlu Eyeliner - Roll'n Go Liner Black

Göz makyajında farklı şeyler denemeyi çok seviyor ama dipliner deyince sizin için akan sular duruyorsa Flormar Disk Uçlu Eyeliner - Roll'n Go Liner Black'i henüz denememişsiniz. Dipliner çekme konusunda sizi rahatlatabilecek disk uçlu yapısı ile uygulamayı yapan siz olacaksınız. Yuvarlak disk ucu sayesinde mükemmel çizgiler çekmeyi kolaylaştırır ve parlak, yoğun bir bitiş sağlar. Hızlı kurur. Suya dayanıklı olduğu için akmaz ve bulaşmaz. Göz makyajında dipliner çekmekten kaçınıyorsanız sizi kendine bağımlı hâle getirecek ürünü mutlaka deneyin.