Dolgun dudakların sırrı! Maybelline New York Lifter Gloss ve Revolution Shimmer Bomb Lip Gloss karşılaştırması

Hızlı ve pratik bir şekilde uygulanabilen lip glosslar, özellikle de yoğun yaşam temposuna sahip olanların günün her anında taze ve çekici bir görünüm elde etmek için çokça başvurduğu bir makyaj malzemesi. Hem doğal bir günlük makyajın tamamlayıcısı olarak hem de özel günlerde daha çarpıcı bir görünüm elde etmek için kullanılan lip glosslar, nemlendirme ve renk verme gibi çeşitli özellikleriyle pek çok kadının rutininde yer alıyor. Biz de çok satanlarda yer alan iki markanın lip glosslarını sizler için inceledik. Maybelline mi yoksa Revolution mı sizin için daha uygun görmek için gelin, bu iki en iyi lip gloss karşılaştırmasına bir göz atalım!

Maybelline New York Lifter Gloss

Dudaklara doğal bir dolgunluk ve kalkık bir görünüm kazandıran Maybelline New York'un Lifter Gloss, anında etkileyici bir dudak silueti oluşturur. Özel formülüyle dudakları gözle görünür şekilde pürüzsüzleştirirken yapışkan bir his bırakmaz bu sayede konuşurken ya da bir şeyler içerken rahatsız etmez. Dudaklarınızı ön plana çıkaran ve bakım sağlayan şeffaf parlatıcı aynı zamanda dudaklarınızın üzerinde ağırlık hissi yaratmayan bir etkiye sahip. Lifting etkisiyle dudakları daha genç ve canlı gösteren lip gloss, hyaluronik asit içeriğiyle de dudakları derinlemesine nemlendirir ve kuruluktan kaynaklanan sorunları önler. Çeşitli renk seçenekleriyle Maybelline lip gloss, her cilt tonu için ideal bir dudak parlatıcısı olma özelliği taşır.

Maybelline New York Lifter Gloss'un avantaj ve dezavantajları

Tüm cilt tipleri için uygun olan Maybelline lip gloss, 11 farklı renk seçeneğiyle hem günlük makyajlarınızda hem de özel günlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün.

Hyaluronik asit içeren dudak parlatıcısı nemlendirici özelliğiyle kuruluktan kaynaklanan sorunları önleyerek hem nemlendiriyor hem de parıldamanıza yardımcı oluyor.

Dudaklara daha kalkık ve dolgun görünüm bırakan lip gloss'un yapışkan his bırakmayan formülü konuşurken ya da bir şeyler içip yerken rahatsız olmanızı önlüyor.

Dudaklarda lifting etkisi sağlayan lip gloss, aynı zamanda gözle görünür şekilde pürüzsüz görünen dudaklara sahip olmanızı sağlıyor.

Maybelline markasının lip gloss'unun herkesin bütçesine hitap eden bir ürün olmadığını ve çok uzun süre kalıcılık sağlamamasını ürünün dezavantajı olarak belirtebiliriz.

Kullanıcı yorumları

“Daha önce bunlardan 3 tane almıştım. Çok güzeller! Kesinlikle tekrar alacağım.”

“Nemlendirici yapısı ile harika bir ürün. Yoğun kıvam ama yapış yapış değil. Harika bir şey! Renksiz, beyaz olmuyor dudağınız, simli oluyor.”

Revolution Shimmer Bomb Dolgunlaştırıcı Glimmer Lip Gloss

Dudaklarınıza mükemmel bir parlaklık ve dolgunluk kazandıran Revolution Shimmer Bomb Dolgunlaştırıcı Glimmer Lip Gloss, formülündeki özel bileşenlerle dudaklarınızı besleyerek ve nemlendirerek onları daha sağlıklı ve çekici hale getirir. Şeffaf ve ışıltılı yapısı dudaklarınızın doğal güzelliğini vurgulayarak dikkatleri üzerinize çekmeyi sağlar. Ayrıca, içeriğindeki E vitamini sayesinde dudaklarınızı korur ve çatlamaları önler böylece gün boyu rahat hissetmenize yardımcı olur. Revolution Shimmer Bomb, sadece makyaj rutininizi tamamlamakla kalmaz aynı zamanda dudaklarınızı daha çekici ve etkileyici hale getirir.

Revolution Shimmer Bomb Dolgunlaştırıcı Glimmer Lip Gloss'un avantaj ve dezavantajları

Dudak makyajınızı öne çıkarmak için harika bir etki sunan Revolution markasının Shimmer Bomb lip gloss, çantaya at çık tasarımıyla her an yanınızda taşıyabileceğiniz bir ürün.

Dolgunlaştırıcı etkisi sayesinde dudak makyajınızı daha çekici görünmesini sağlayan Shimmer Bomb lip gloss, dudaklarınızın parlaklığını artırarak dikkatleri üzerinize çekmenize yardımcı olur.

Parlatıcıyı, 6 farklı renk seçeneğiyle ve farklı cilt tonlarına kolaylıkla uyan yapısıyla ister tek başına isterseniz de ruj ya da kalem gibi farklı makyaj ürünleriyle birlikte kullanabilirsiniz.

İçeriğindeki besleyici E vitamini sayesinde yüksek nem sağlayarak dudaklardaki kuru, çatlamış görünümün önüne geçen lip gloss, sadece ışıldamanızı değil aynı zamanda dudaklarınıza bakım yapmayı da sağlar.

Ürünün ortalama lip gloss fiyatlarının üstünde bir fiyatı olduğunu ve sadece 6 renk seçeneğine sahip olmasının daha farklı renk arayanlar için bir dezavantajı olarak görülebileceğini söyleyebiliriz.

Kullanıcı yorumları

“Çok kez dudak parlatıcısı satın aldım ve tüpte neredeyse hiç parlaklık olmuyordu. Ama bu Revolution dudak parlatıcısı tam olarak doğru miktarda parlaklığa ve renge sahip.”

“Resimlerdekinden çok daha güzel görünüyor. Çok yoğun ve uzun süre kalıcı. Dudaklarda ruj olmadan da çok güzel görünüyor, ruj üzerinde bile çok güzel duruyor. Hafif bir yapısı var. Her cilt tonuna uygun. Diğer renkleri de güzel. Tüm renklerini denemek ve diğer rujlarımla beraber kullanmak için sabırsızlanıyorum.”

Fiyat/performans ürünü arayanlara: Pastel Plump Up Gloss 203 Cotton Candy Dolgunlaştırıcı Dudak Parlatıcısı

Pastel Plump-Up Plumping Gloss, dudaklarınıza anında dolgun bir görünüm kazandıran ve aynı zamanda derinlemesine nemlendirme sağlayan özel bir formüle sahip. İçeriğindeki mentol ve baharatlı bileşenler sayesinde dudaklarınızı hemen dolgunlaştırırken Aloe vera ve hyalüronik asit kombinasyonu ise yoğun bir nemlendirme etkisi sunar. Dudak parlatıcısı; ultra parlak, yumuşak ve hafif bir dokuya sahiptir ve dudaklarınıza hafif bir renklendirme ve ışıltı katarken doğal bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Büyük aplikatörü sayesinde kolayca uygulanmasının yanında cruelty-free, vegan olan ürün, dermatolojik olarak test edilmiştir. Paraben ve gluten içermeyen formülüyle güvenle kullanabileceğiniz Pastel lip gloss, dudaklarınıza dolgunluk ve nem kazandırırken doğal ve canlı bir görünüm elde etmenizi sağlar.

