Makyajla yaşadığı değişim görenleri şok ediyor! "Güven problemi yarattığım için beni suçluyorlar"

Profesyonel makyajlar yüzde sanat eseri yaratabilecek kadar etkili sonuçlar verebiliyor. Ünlü makyaj artistleri yaptıkları makyajları sosyal medya hesaplarında paylaşarak sonuçların yarattığı değişimi sergiliyor. Jessy'de TikTok hesabında makyaj becerilerini sergilediği videoları düzenli olarak paylaşıyor.

Jessy, makyajına başlamadan önce makyajsız halini her açıdan çekiyor.

Daha sonra, minimal ama zarif bir makyaj görünümüne giderek ve kızıl saçlarını şık dalgalar haline getiriyor.

İnsanlar bu değişimi farklı farklı yorumluyor. Bazı kişiler makyajla sağlanan bu kadar değişimin bazı sorunlara yol açacağını belirtiyor. Bir sosyal medya kullanıcısı güven sorunları yarattığı için Jessy'yi suçladı.

Gelen yorumlar arasında "Arkadaşlar dikkatli olun","Buna izin verilmemeli","Bu yasa dışı olmalı," gibi rahatsız edici yorumlar yapıyor.

