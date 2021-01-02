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'Malatya'da engelli kıza tecavüz' iddiası hakkında flaş açıklama: Böyle bir bulgu yok

02.01.2021 23:36 | Son Güncelleme:
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'Malatya'da engelli kıza tecavüz' iddiası hakkında flaş açıklama: Böyle bir bulgu yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da bir engelli kız çocuğuna tecavüz edildiği yönündeki haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu "Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden yorulduk." dedi. Valilik tarafından da konu ile ilgili olarak açıklama geldi. Açıklamada engelli kız çocuğunda bir tecavüz bulgusuna rastlanılmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan Malatya'da bir engelli kız çocuğuna tecavüz edildiği yönündeki haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Soylu açıklamasında, "Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden YORULDUK Malatya'daki olayla ilgili birazdan valiliğimiz açıklama yapacak Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok Ailesi var, çocuk var, yeter artık" ifadelerini kullandı.

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MALATYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valiliği tarafından da konu ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"02 Ocak 2021 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında; Malatya İli Arguvan İlçesi "Narmikan (Yazıbaşı) Mahallesinde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğuna" dair paylaşımlara yer verilmesi nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

25.12.2020 tarihinde Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığınca, Arguvan İlçesi Yazıbaşı (Narmikan) Mahallesinde yaşayan 2004 doğumlu zihinsel engelli E.G. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğuna ilişkin ihbar alınması üzerine derhal Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilerek tahkikata başlanmıştır.

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Mağdur çocuk aynı gün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alınmasını müteakip MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine teslim edilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma ve bakım altına alınmıştır.

"İSTİSMAR BULGUSU TESPİT EDİLMEDİ"

Soruşturma kapsamında mağdur ve diğer ilgilerin beyanı üzerine Adli Tıp Kurumundan aldırılan raporda; mağdurun "herhangi bir şekilde cinsel istismara uğradığına dair bulgu tespit edilemediği" belirtilmiş olup soruşturma Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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