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Malatya'da kız öğrenci yurdunda feci ölüm! 7. kattan düştü

21.04.2022 06:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da yaşanan feci olayda, 13 katlı bir kız yurdunun 7. katından düşen 20 yaşındaki öğrenci feci şekilde can verdi. Genç kızın, sigara içmek için cam önünde sandalyeye çıktığı ve bu sırada dengesini kaybettiği iddia edildi.

Malatya'da kız öğrenci yurdunda feci ölüm! 7. kattan düştü

Malatya'da, bir kız öğrenci yurdunda yaşanan korkunç olayda, sigara içmek için cam önünde sandalyeye çıkan genç kız, dengesini kaybetti. 13 katlı yurdun 7. katından düşen 20 yaşındaki öğrenci, feci şekilde can verdi.

Olay, 20 Nisan Çarşamba 23.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan Beydağı Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi.
İddiaya göre, M.Y. (20) yedinci katta kaldığı odada sigara içmek için odanın penceresini açtı, çıktığı sandalye üzerinde sigara içen M.Y. bu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.

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ARKADAŞLARININ YANINDA DÜŞTÜ

Genç kızın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ve sağlık bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde M.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay esnasında M.Y.’nin yanında bulunan arkadaşları genç kızın sigara içmek için çıktığı sandalyeden dengesini kaybederek düştüğünü belirtirken, M.Y.’nin cenazesi Cumhuriyet Savcı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)

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Malatya
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