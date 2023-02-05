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Malatya'da okullar tatil mi, kaç gün? Malatya Valiliği'nden beklenen açıklama geldi

05.02.2023 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kar yağışı tüm hızıyla devam ediyor. Kent hayatını olumsuz etkileyen yağış birkaç gündür devam ediyor. Kar yağışı şiddetini artırınca Malatya Turgut Özal Üniversitesi sınavlarına da ara verilmişti. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu görülen Malatya'da öğrenciler yarın okullar tatil olacak mı merakla bekliyordu. Valilikten konuya ilişkin açıklama bekleniyordu. Peki Malatya'da okullar tatil mi, kaç gün? Malatya Valiliği'nden beklenen açıklama geldi. İşte detaylar...

Malatya'da okullar tatil mi, kaç gün? Malatya Valiliği'nden beklenen açıklama geldi

Malatya'da hava şartları vatandaşları oldukça zorluyor. Evlerine ulaşmakta zorluk çekenler çareyi bir süre araçlarını yol kenarlarına çekmekte buluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kentte kar yağışı perşembe gününe kadar devam edecek. Bir diğer yandan da normal şartlarda 6 Şubat( yarın)'ta okulların açılması gerekiyordu. Fakat yoğun kar yağış nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Gözler Malatya Valiliği'nden gelmesi beklenen Malatya'da okullar tatil mi açıklamasına çevrilmişti. Peki Malatya'da okullar tatil mi, kaç gün? İşte ayrıntılar...

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrenciler yoğun kar yağışının yaşandığı Malatya'da yarın okullar tatil olacak mı merak ediyorlardı. Sömestr tatili bir gün daha uzasın isteyenlere bekledikleri açıklama geldi. Malatya'da eğitim ve öğretime 1(bir) günlük ara verildi.

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Öğrenciler Malatya'da 6 Şubat'ta okula gitmeyecek. 15 tatil Malatya'da bir gün daha uzatıldı. 7 Şubat için yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

MALATYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Malatya Valiliği resmi Twitter hesabından 6 Şubat Malatya'da okullar tatil açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat 2023 Pazartesi günü (1) bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir.

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Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 06 Şubat Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

MGM MALATYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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