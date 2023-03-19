HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya'da sağanak yağış sonrası korkutan görüntü! Göl taştı, yüzlerce balık karaya vurdu

Malatya'da sağanak yağış sonrası korkutan görüntü! Göl taştı, yüzlerce balık karaya vurdu

19.03.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesi Malatya’da etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı, yollar göle döndü. Akçadağ ilçesinde ise taşan göldeki yüzlerce balık karaya vurdu. Battalgazi ilçesinde ise rögarın taşması sonucu cadde su ile dolarken, araçlar güçlükle ilerledi. Malatya’da gün boyu yağan ve zaman zaman şiddetini artıran yağmurun salı gününe kadar devam edeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Malatya'da sağanak yağış sonrası korkutan görüntü! Göl taştı, yüzlerce balık karaya vurdu

Malatya’da bir süredir etkili olan sağanak yağış etkisini arttırarak devam ediyor. Kent genelinde etkisi süren sağanak birçok noktada sele dönüşürken, Akçadağ, Kuluncak, Yeşilyurt, Battalgazi ilçelerinde çok sayıda dere taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

61fed0f5-e723-4758-94f8-dd4ec7d962a4

YÜZLERCE BALIK KARAYA VURDU

Akçadağ’ın Aktepe Mahallesi’nde Lökomar mevkiinde taşan göldeki yüzlerce balık ise karaya vururken, sağanak yağışların gün boyu kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

128aa5e6aaa1392e3f5b6b3c689edf69

RÖGAR TAŞTI, CADDE GÖLE DÖNDÜ

Malatya 3 gündür sağanak yağışın etkisi altında. Battalgazi ilçesinin Meydan Mahallesi’ndeki Başharık Caddesi'nde rögarın taşması sonucu, yol göle döndü.

22aae4ccb4231f7adac582b54b49b9b7

Suyun içerisinde yürümek zorunda kalan Sevinç Topal, “Depremden sonra başka bir ile gitmiştim geldim. Memleketi görüp evimi kontrol etmek istedim ama baktım her şey çok kötü. Deprem bir yandan diğer yandan da sel bizi çok etkiledi. Çarşıya gitmek istedim ama gidemedim .Bu nedenle yoldan geçen otomobil sürücülerinden yardım istedim” diye konuştu.

6c5660adfe4e889c614621d04926a636

Malatya’da gün boyu yağan ve zaman zaman şiddetini artıran yağmurun salı gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

İHA-DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muharrem İnce duyurdu! Yarın başvuracakMuharrem İnce duyurdu! Yarın başvuracak
Rusya buldu, ABD’yi korku sardı! Dünyanın konuştuğu krizde kilit ülke Türkiye olduRusya buldu, ABD’yi korku sardı! Dünyanın konuştuğu krizde kilit ülke Türkiye oldu
Togg'dan yeni görüntüler geldi!Togg'dan yeni görüntüler geldi!
Anahtar Kelimeler:
sel Malatya sağanak yağış

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

Erdoğan'ın masasındaki son anket! 2018 detayı dikkat çekti

Erdoğan'ın masasındaki son anket! 2018 detayı dikkat çekti

'Ayasofya' ve 'İstanbul' önerisi çizmeyi aştı! Skandal 'Türkiye sözleri

'Ayasofya' ve 'İstanbul' önerisi çizmeyi aştı! Skandal 'Türkiye sözleri

Göğüs dekoltesiyle büyüledi! Beğeni butonu çöktü

Göğüs dekoltesiyle büyüledi! Beğeni butonu çöktü

Yürek yakan feryat! '100 bin dolar verdik, oğlumun ölüsünü aldık'

Yürek yakan feryat! '100 bin dolar verdik, oğlumun ölüsünü aldık'

Altan Tan ve Ayhan Bilgen iddiası! Listelerde sürpriz...

Altan Tan ve Ayhan Bilgen iddiası! Listelerde sürpriz...

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.