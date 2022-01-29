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Malatya'dan kan donduran olay! Annesi ile tartışan babasının katili oldu

29.01.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da annesi ile tartışan babasını tüfekle öldüren genç, polis ekiplerine teslim oldu. Kavganın bilinmeyen bir nedenle çıktığı belirlenirken suç aletinin parçalara ayrılmış halde bulunması dikkat çekti. Sol gözüne isabet alan Bayram Yılmaz'ın cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Malatya'dan kan donduran olay! Annesi ile tartışan babasının katili oldu

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yankı Caddesi üzerinde bulunan tek katlı müstakil bir evde ailesiyle birlikte yaşayan Bayram Yılmaz (58), henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın devam ettiği esnada dışarıdan ikamete gelen çiftin oğlu M.Y.’de tartışmaya dahil oldu. M.Y. daha sonra babasına tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu sol gözüne isabet alan Bayram Yılmaz kanlar içerisinde yere yığıldı.

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SUÇ ALETİ PARÇALARA AYRILMIŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Bayram Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Babasını tüfekle vuran genç polis ekiplerine teslim olurken, olayda kullanılan suç aleti evin girişinde parçalara ayrılmış halde bulundu.
Bayram Yılmaz’ın cenazesi Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Malatya
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