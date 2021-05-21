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  4. Malatya depremi sonrası Prof. Naci Görür’den açıklama: Oldukça aktif gözüküyor

Malatya depremi sonrası Prof. Naci Görür’den açıklama: Oldukça aktif gözüküyor

21.05.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jeolog ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada "DAF Çelikhan- Erkenek segmanı sınırında oldukça aktif gözüküyor" dedi.

Malatya depremi sonrası Prof. Naci Görür’den açıklama: Oldukça aktif gözüküyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.06'da Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,97 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Deprmin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Kısa bir süre önce Malatya/Kökpınar yöresinde ve DAF üzerinde 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Kısa bir zaman önce de bu yörede benzer boyutlu depremler oldu. DAF Çelikhan- Erkenek segmanı sınırında oldukça aktif gözüküyor." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya

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