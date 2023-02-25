Malatya Havalimanı'nda göçük! Altyapı çalışmasında iki işçi hayatını kaybetti

Olay, bugün Akçadağ ilçesindeki Malatya Havalimanı'nda meydana geldi. Havalimanın yeni terminal binasının altyapı çalışmaları sırasında açılan 3 metre derinliğindeki çukurda, toprak kayması sonucu göçük oluştu. İki işçi göçük altında kalırken, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

İKİ İŞÇİ KURTARILAMADI

Yapılan çalışma sonucu iki işçi de göçük altından çıkarıldı. İki işçi de sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İşçilerin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

