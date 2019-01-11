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Malatya merkezli 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 17:07 | Son Güncelleme

MALATYA merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Malatya merkezli 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı soruşturma kapsamında Malatya, Adıyaman ve Kocaeli'de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da bir miktar uyuşturucu hap ile av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Malatya merkezli 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklamaMalatya merkezli 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama

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