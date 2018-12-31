Malatya ve Gaziantep POMEM'de mezuniyet töreni

Malatya ve Gaziantep'te polis meslek eğitim merkezlerinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 356 polis için mezuniyet töreni düzenlendi.
Malatya POMEM'deki törende, 172 mezun adına konuşan dönem birincisi Mustafa Çoban, daha sonra sonra yaş kütüğüne plaket çaktı.
Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, temel hak ve özgürlüklerin vatandaşlarca her türlü tehdit ve kaygıdan uzak kullanılabilmesi için huzurlu bir ortam sağlanmasının devletin en temel görevlerinden olduğunu belirtti.
Türk polis teşkilatının 173 yıllık köklü mazisinin verdiği tecrübe ve güvenle ülkede özgürlüklerin ve güvenliğin teminatı olduğunu, huzura ve kardeşliğe yönelen her türlü tehdide karşı yılmaz bir şekilde mücadele ettiğini ve binlerce mensubunu bu uğurda şehit ve gazi verdiğini aktaran Baruş, şöyle devam etti:
"Türk polisi, vatan, millet ve kutsal değerlerimiz söz konusu olduğunda canını ve kanını feda etmekten kaçınmamış, ülkemizin bağımsızlığı tehlike altında kaldığında demokrasinin ve seçilmiş iradenin dimdik yanında olmuştur. Emniyet teşkilatımızın, terörle ve suçlularla mücadelesinde binlerce şehit verme uğruna sergilediği eşsiz dirayet, 15 Temmuz'da milletimizin tarihindeki en büyük ihaneti yaşatan FETÖ'ye karşı polisimizin gösterdiği cansiperane duruş, bunu en iyi şekilde göstermektedir. Türk polisi dün olduğu gibi bugün de bu mücadelesini örnek bir fedakarlık ve feragat anlayışıyla devam ettirmektedir."
Baruş, polisin Türkiye'nin bütünlüğünü, milletin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C ve diğer terör odaklarına ve tüm suçlulara karşı verdiği mücadelesini, üstün bir görev ve sorumluluk bilinciyle başarıyla sürdürdüğünü aktararak "Emniyet teşkilatımız geçmişte içerisine sızmış hainlerin temizlenmesinden sonra bünyesine kattığı genç ve milli şiara sahip polislerimizle, her geçen gün daha da güçlenmekte, milletimizin nezdinde sahip olduğu itibar ve güven duygusunu artırmaktadır." diye konuştu.
Polisliğin önemine dikkati çeken Baruş, adaylara başarılar diledi.
POMEM Müdürü Faruk Nalçacı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın konuşmasının ardından 22. dönem polis adayları yemin ederek kep attı.
Tören sonunda adaylar, arkadaşları ve ailelerine sarılarak sevinçlerini paylaştı.
Törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürünü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve çok sayıda davetli katıldı.
- Gaziantep
Gaziantep POMEM'de eğitimlerini tamamlayan 184 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi
Vali Davut Gül, POMEM Spor Salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, başarılı olan öğrencileri tebrik etti.
Türk polis teşkilatının, Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü kuruluşlarından birisi olduğunu ifade den Gül, "Polis teşkilatı, özellikle son yıllardaki teknolojik yenilenme ve FETÖ sürecindeki hainlerin ayrışmasıyla daha da güçlendi. Şu an vatandaşın gözünde güvenirliliği en yüksek olan kuruluşların başında Türk polis teşkilatı geliyor. Bunu hiç şüphesiz, polislerimize, amirlerimize borçluyuz." dedi.
POMEM Müdürü Sertaç Solgun ise gençleri "devletin emrinde ve milletin hizmetinde görev alma" bilinciyle yetiştirdiklerini belirterek polislik için en büyük takdirin güvenilmek, en büyük başarının da bu güvene layık olmak olduğunu kaydetti.
Vali Gül ile İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın dereceye girenlere hediye vermesinin ardından, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 184 öğrenci yemin etti.
Törene, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Yalçın, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İl Jandarma Komutanı Halil Uysal ile davetliler ve öğrencilerin aileleri katıldı.
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