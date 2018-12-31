Malatya ve Gaziantep POMEM'de mezuniyet töreni

Malatya ve Gaziantep'te polis meslek eğitim merkezlerinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 356 polis için mezuniyet töreni düzenlendi.

Malatya POMEM'deki törende, 172 mezun adına konuşan dönem birincisi Mustafa Çoban, daha sonra sonra yaş kütüğüne plaket çaktı.

Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, temel hak ve özgürlüklerin vatandaşlarca her türlü tehdit ve kaygıdan uzak kullanılabilmesi için huzurlu bir ortam sağlanmasının devletin en temel görevlerinden olduğunu belirtti.

Türk polis teşkilatının 173 yıllık köklü mazisinin verdiği tecrübe ve güvenle ülkede özgürlüklerin ve güvenliğin teminatı olduğunu, huzura ve kardeşliğe yönelen her türlü tehdide karşı yılmaz bir şekilde mücadele ettiğini ve binlerce mensubunu bu uğurda şehit ve gazi verdiğini aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"Türk polisi, vatan, millet ve kutsal değerlerimiz söz konusu olduğunda canını ve kanını feda etmekten kaçınmamış, ülkemizin bağımsızlığı tehlike altında kaldığında demokrasinin ve seçilmiş iradenin dimdik yanında olmuştur. Emniyet teşkilatımızın, terörle ve suçlularla mücadelesinde binlerce şehit verme uğruna sergilediği eşsiz dirayet, 15 Temmuz'da milletimizin tarihindeki en büyük ihaneti yaşatan FETÖ'ye karşı polisimizin gösterdiği cansiperane duruş, bunu en iyi şekilde göstermektedir. Türk polisi dün olduğu gibi bugün de bu mücadelesini örnek bir fedakarlık ve feragat anlayışıyla devam ettirmektedir."