Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Malatya ve Kahramanmaraş'ta kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarıldı. Bilindiği üzere 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem bölgedeki birçok ili etkilemiş ve binlerce binanın yıkımına neden olmuştu. Peki Malatya ve Kahramanmaraş'ta kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
AFAD, Kahramanmaraş Onikişubat'ta bugün 04.11 sıralarında deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliğinin 7 km, şiddetinin ise 3.7 olduğu belirtildi.
Kandilli Rasathanesi Malatya Yeşilyurt'ta bugün 11.44 sıralarında deprem olduğunu açıkladı. Depremin büyüklüğü 3.1 derinliği ise 5 km olarak kaydedildi.
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2023-03-05 15:13:39 36.226 35.938 10.17 ML 2.5 Samandağ (Hatay) 558568
2023-03-05 15:08:08 38.139 36.855 7.0 ML 3.6 Afşin (Kahramanmaraş) 558569
2023-03-05 15:05:45 38.253 38.19 9.21 ML 2.3 Yeşilyurt (Malatya) 558570
2023-03-05 14:59:20 38.205 37.974 6.7 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 558565
2023-03-05 14:59:15 38.087 36.957 7.05 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 558562
2023-03-05 14:57:25 36.251 36.009 7.16 ML 1.6 Samandağ (Hatay) 558567
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2023.03.05 15:19:18 37.8832 36.6303 5.0 -.- 3.6 3.6 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.05 15:16:10 36.0948 36.1488 9.1 -.- 1.6 -.- YUKARIOKCULAR-(HATAY) İlksel
2023.03.05 15:12:14 37.2337 36.7733 10.5 -.- 1.9 -.- BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.05 15:08:07 38.1183 36.8380 5.0 -.- 3.8 3.8 KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.05 15:05:45 38.2725 38.1377 5.0 -.- 2.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.05 14:57:24 36.2278 36.0353 16.4 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel
2023.03.05 14:54:15 38.1305 36.8230 6.4 -.- 1.2 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.05 14:53:10 38.1368 36.4168 5.0 -.- 1.2 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.05 14:37:49 36.2277 35.9752 13.1 -.- 1.7 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
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