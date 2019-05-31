Malatya'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan ve örgüte yardım ettikleri belirlenen 9 kişiyi yakalamak için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Aralarında görevlerinden ihraç edilen doktor ve öğretmenlerin bulunduğu şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

