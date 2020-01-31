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Malatya’da hasar tespiti ekibi arttırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 18:28 | Son Güncelleme

Malatya’da deprem hasar tespiti ekibi sayısı arttırıldı.

Malatya’da hasar tespiti ekibi arttırıldı

Malatya’da deprem hasar tespiti ekibi sayısı arttırıldı. 30 Ocak günü 81 ekipte toplam 188 kişi sahada çalışırken, 31 Ocak günü hasar tespiti için 91 ekipte toplam 210 kişi sahada çalışmalarına devam ediyor.
Malatya Valiliği tarafından deprem sonrası çalışmalarla ilgili son durum kamuoyuyla paylaşıldı. Valilik açıklamasında, “24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ili Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem sonucu ilimizde 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle yapılan tespitlerde, Doğanyol ilçesinde 29’u metruk olmak üzere 128, Battalgazi ilçesinde 71, Pütürge ilçesinde 135, Kale ilçesinde 170, Yeşilyurt ilçesinde 1 konut yıkılmıştır. Doğanyol ilçesinde 413, Pütürge ilçesinde 2 bin 328, Battalgazi ilçesinde 973, Yeşilyurt ilçesinde 299, Kale ilçesinde 783 ve Akçadağ ilçesinde 3 olmak üzere toplamda 4 bin 799 konutun ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir.
Doğanyol ilçesinde 131, Pütürge ilçesinde 987, Battalgazi ilçesinde bin 167, Yeşilyurt ilçesinde 516, Kale ilçesinde 510 ve Akçadağ ilçesinde 5 olmak üzere toplamda 3 bin 316 az hasarlı binaların olduğu tespit edilmiştir. Deprem bölgesinde 131 ahırın yıkık, bin 29 ahırın ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Ayrıca Doğanyol ilçesinde 59 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanın, Pütürge ilçesinde 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi açısından 5 bin 948 deprem çadırı, 6 bin 275 yatak dağıtımı yapıldığının bildirildiği açıklamada, “Doğanyol, Pütürge ve Kale İlçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir. Çadır kurma işlemlerinde 40 asker, 378 Jandarma personeli, 70 Afet ekibi ve 244 köy korucusu çalışmaktadır. Hasar tespiti için 91 ekipte toplam 210 kişi sahada çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

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