HABER

Malatya'da okul müdürünün darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 16:04 | Son Güncelleme

Yeşilyurt ilçesinde bir okul müdürünün öğrenci velisi tarafından darbedildiği öne sürüldü - Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 Nolu Şube üyeleri olayı protesto etti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir ilkokulun müdürünün öğrenci velisi tarafından darbedildiği öne sürüldü.

Eğitim Bir-Sen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, darbedildiği iddia edilen müdürün görev yaptığı okulun önünde yaptığı açıklamada, eğitimcilerin Türkiye'nin dört bir yanında şiddete maruz kaldığını iddia etti.

Okul müdürü Ergün Taşcı'nın da bir öğrenci velisi tarafından şiddete maruz kaldığını aktaran Söylemez, şunları kaydetti:

"Eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının önü alınmaz, gerekli tedbirler ivedilikle hayata geçirilmezse öğretmene iadeyi itibarda bulunulmazsa şiddet hastalığı bütün toplumu saracak. Bu cennet vatan, cinnet ülkesine dönüşecek, dolayısıyla yarınlarımız karanlık olacak. Disiplin zaafının olması, alınan tedbirlerin uygulanmaması, veli ile öğrenci merkezli şiddetin en temel nedenlerinden biri olarak görülmelidir."

Söylemez, şiddet olaylarının öğretmenlerin ruh dünyasında yaralar açtığını ve mesleği verimliliğini düşürdüğünü belirterek, "Sorunun üstesinden gelmek için sorumluluk almak elzemdir. Ciddi bir sorun olan şiddete çözüm bulunması için herkesin elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Sendika olarak Taşcı ve saldırıya uğrayan tüm eğitim çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, şiddete başvuranları kınıyoruz." dedi.

İsmi öğrenilemeyen velinin, kaynaştırma öğrencisi çocuğunun ders saatinin arttırılması için tartıştığı Taşcı'yı odasında darbettiği ileri sürüldü.

Okul müdürü Taşcı'nın bir günlük iş göremez raporu aldığı ve zanlıdan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Doğum yapan kediye öyle bir tepki verdi ki... Doğum yapan kediye öyle bir tepki verdi ki...
Mısır’daki idamlar Zonguldak’ta protesto edildiMısır’daki idamlar Zonguldak’ta protesto edildi
Azerbaycan eğitimcilerini etkileyen seminerAzerbaycan eğitimcilerini etkileyen seminer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 Nolu Şubesi Ergün Taşçı Hüseyin Söylemez Malatya Memur Sen

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Kar yağışının ardından bir tatil haberi daha geldi

Kar yağışının ardından bir tatil haberi daha geldi

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Gören gözlerine inanamadı! Yerden kaşık kaşık yediler

Gören gözlerine inanamadı! Yerden kaşık kaşık yediler

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırda hareketlilik! Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Sınırda hareketlilik! Yunanistan'a kaçıyorlardı...

Komşularının yardımıyla geçiniyor! Yardım çığlığını Ankara'ya ulaştırmak istiyor

Komşularının yardımıyla hayata tutunmaya çalışıyor!

Odadan bir ses mi geliyor?

Odadan bir ses mi geliyor?

Aksaray'da sucuk fabrikasında yangın! 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray'da sucuk fabrikasında yangın! 5 işçi dumandan etkilendi

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 188 askere tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 188 askere tutuklama talebi

DHKP-C'li teröristlerin koğuş havalandırmasında bulundu! Emniyet alarma geçti

Koğuş havalandırmasında patlayıcı düzeneği notu bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.