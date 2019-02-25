Malatya'da okul müdürünün darbedildiği iddiası

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir ilkokulun müdürünün öğrenci velisi tarafından darbedildiği öne sürüldü.

Eğitim Bir-Sen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, darbedildiği iddia edilen müdürün görev yaptığı okulun önünde yaptığı açıklamada, eğitimcilerin Türkiye'nin dört bir yanında şiddete maruz kaldığını iddia etti.

Okul müdürü Ergün Taşcı'nın da bir öğrenci velisi tarafından şiddete maruz kaldığını aktaran Söylemez, şunları kaydetti:

"Eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının önü alınmaz, gerekli tedbirler ivedilikle hayata geçirilmezse öğretmene iadeyi itibarda bulunulmazsa şiddet hastalığı bütün toplumu saracak. Bu cennet vatan, cinnet ülkesine dönüşecek, dolayısıyla yarınlarımız karanlık olacak. Disiplin zaafının olması, alınan tedbirlerin uygulanmaması, veli ile öğrenci merkezli şiddetin en temel nedenlerinden biri olarak görülmelidir."

Söylemez, şiddet olaylarının öğretmenlerin ruh dünyasında yaralar açtığını ve mesleği verimliliğini düşürdüğünü belirterek, "Sorunun üstesinden gelmek için sorumluluk almak elzemdir. Ciddi bir sorun olan şiddete çözüm bulunması için herkesin elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Sendika olarak Taşcı ve saldırıya uğrayan tüm eğitim çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, şiddete başvuranları kınıyoruz." dedi.

İsmi öğrenilemeyen velinin, kaynaştırma öğrencisi çocuğunun ders saatinin arttırılması için tartıştığı Taşcı'yı odasında darbettiği ileri sürüldü.

Okul müdürü Taşcı'nın bir günlük iş göremez raporu aldığı ve zanlıdan şikayetçi olduğu öğrenildi.

