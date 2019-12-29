HABER
  4. Malatya'da tipi nedeniyle Pütürge kara yolu ulaşıma kapandı

Malatya'da tipi nedeniyle Pütürge kara yolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 15:21 | Son Güncelleme

Malatya'da tipi nedeniyle Pütürge kara yolu ulaşıma kapandı

Malatya'da Pütürge ilçesinin yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Pütürge'de sabah başlayan kar yağışı, öğleyin yerini tipiye bıraktı. Malatya-Pütürge kara yolu, Kubbe Dağı mevkisinde tipi nedeniyle kapandı.

Kara yolları ekipleri Kubbe Dağı mevkisini tekrar trafiğe açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi ekipleri de Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan 13 mahallenin yolunu açmak için karla mücadele ediyor.

PARTNER Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı
Bursa'da kayıp çiftçi bulundu (2)Bursa'da kayıp çiftçi bulundu (2)
Mantar toplamaya gittiği ormanda cesedi bulunduMantar toplamaya gittiği ormanda cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar Kubbe Dağı Malatya pütürge tipi

En Çok Okunan Haberler

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

81 ile genelge! On binlerce polise görev

81 ile genelge! On binlerce polise görev

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kars'ta deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kars'ta deprem!

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan TIR markete girdi

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan TIR markete girdi

Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

İstanbul Valiliği açıkladı! İşte yılbaşında alınacak tedbirler

İstanbul Valiliği'nden yılbaşı açıklaması

Tavanı delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar

'Pes' dedirten olay! 18 kilo altını bakın nasıl çaldılar

Gazeteci Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.