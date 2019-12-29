Malatya'da tipi nedeniyle Pütürge kara yolu ulaşıma kapandı

Malatya'da Pütürge ilçesinin yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Pütürge'de sabah başlayan kar yağışı, öğleyin yerini tipiye bıraktı. Malatya-Pütürge kara yolu, Kubbe Dağı mevkisinde tipi nedeniyle kapandı.

Kara yolları ekipleri Kubbe Dağı mevkisini tekrar trafiğe açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi ekipleri de Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan 13 mahallenin yolunu açmak için karla mücadele ediyor.

