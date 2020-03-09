Malatya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Zincirleme kaza, akşam saatlerinde Malatya-Adıyaman karayolunda meydana geldi. Tamer D. (20) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yönden gelen iki araca çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, otomobiller çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

